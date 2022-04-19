Gündoğdu Mobilya düğün paketlerinde bahar fırsatları devam ediyor!

Gündoğdu Mobilya 2022 yılının en kaliteli düğün paketlerini uygun fiyat garantisiyle müşterileriyle buluşturuyor.

Türkiye’nin sayılı mobilya markaları arasında yer alan Gündoğdu Mobilya geçtiğimiz günlerde bütün ürünlerinde bahar fırsatlarını başlattığını duyurmuştu. Koltuk takımı, yemek odası takımı, genç odası takımı, yatak odası takımı ve daha pek çok ürün kategorisinde uygun fiyat politikası izlediği görülen mobilya firmasının ayrıca evlilik hazırlığı yapan çiftler için düğün paketlerinde bahar fırsatlarını devam ettirdiği görülüyor.

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Düğün Paketi Modelleri ve Fiyatları 2022

Yeni evlenecek çiftlere özel olarak üretimi yapılan düğün paketi modelleri; yatak odası takımı, yemek odası takımı ve koltuk takımı içeriğinden oluşmaktadır. Düğün paketi modellerinin hepsinde karyola ve yatak hediyesi veren mobilya firmasının, dugun paketleri tasarım açısından da oldukça beğeniliyor. Faaliyetlerine başladığı günden itibaren sayısız çiftin, uygun fiyattan düğün paketi satın almalarını sağlayan Gündoğdu Mobilya’nın her geçen gün ürün modellerine bir yenisini eklediği görülmektedir.

Farklı ürün gruplarını bir araya getirerek oluşturulan mobilya düğün paketleri sayesinde bir evin ihtiyacı olan mobilyalar uygun fiyattan satın alınabilir. Evini yeni kuracak olan çiftler için ya da evini yenilemeyi düşünenler için düğün paketi modelleriyle Gündoğdu Mobilya, tercih edilebilir bir marka olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gündoğdu Mobilya’ya Ait Bazı Düğün Paketi Modelleri

Düğün paketi satan en uygun fiyatlı mobilya markaları arasında yer alan Gündoğdu Mobilya’nın düğün paketi fiyatları 22,680 TL’den başladığı görülmektedir. Oldukça kaliteli ürünler üreten Gündoğdu Mobilya’nın Düğün Paketleri:

Sümela Düğün Paketi

-Sümela Kanepe Takımı: 3+3+1 içerikten oluşan bu takıma isteğe bağlı olarak bir berjer daha eklenebilmektedir. Bej, antrasit, yeşil, lacivert renk seçenekleri bulunan kanepe takımı çok satan ürünler arasında yer almaktadır.

-Sümela Yatak Odası Takımı: Evlerin olmazsa olmazı yatak odası takımları çeyiz paketi mobilya bünyesinde yer alan önemli bir parçadır. 1 adet 5 kapılı dolap, 1 adet aynalı şifonyer, 1 adet karyola başlığı ve 2 adet komodinden oluşan bu takım çok tercih edilen bir üründür. Düğün paketi içerisinde karyola ve yatak hediye edilmektedir.

-Sümela Yemek Odası Takımı: Sabit masası, 4 adet sandalyesi, tv sehpası ve 1 adet aynalı konsoldan oluşturulan bu yemek masası takımı düğün paketi içeriğini tamamlamaktadır. Ucuz düğün paketi arayanlar için önerilebilecek bu paketin fiyatı ise sadece 22.680 TL’dir.

Empoli Düğün Paketi

-Empoli Koltuk Takımı: 3+3+1 içerikten oluşan koltuk takımı tasarımı ve fiyatıyla oldukça beğenilen bir üründür. Yeşil, bej, antrasit ve lacivert renk seçenekleri bulunan koltuk takımının tasarımı her zevke hitap ediyor.

-Empoli Yatak Odası Takımı: 5 kapılı gardırop, 1 adet şifonyer, 2 adet komodin ve 1 adet karyola başlığından oluşan bu takımda yine karyola ve yatak hediyesi bulunmaktadır.

-Empoli Yemek Odası Takımı: Yemek masasının açılıyor olmasıyla dikkat çeken bu takımda; 4 adet sandalye, 1 adet aynalı konsol, tv sehpası+ ünite rafı bulunmaktadır. Tasarımıyla konforlu bir kullanışı bulunan düğün paketi modelinin fiyatı ise 33.940 TL’dir.

-Fulya Koltuk Takımı: Modern tasarım isteyenler için üretilen bu koltuk takımı da yine 3+3+1 içeriğinden oluşmaktadır. Farklı renk seçenekleri bulunan koltuk takımının modeli ve rahatlığı kullanıcılarından tam not almış durumda.

Fulya Düğün Paketi

-Fulya Yatak Odası Takımı: Yatak odasında ahşabın şıklığını yaşamak isteyenler için üretilen bu ürünse 6 kapılı gardırobuyla ferah bir kullanış sağlamaktadır. 2 adet komodin, 1 adet karyola başlığı ve karyoladan oluşan bu düğün paketi içerisinde yine karyola ve yatak hediyesi yer almaktadır.



-Fulya Yemek Odası Takımı: Açılır yemek masası isteyenler için başka bir alternatif olan bu ürün; 4 adet sandalye, 1 adet aynalı konsol, 1 adet tv sehpası, 1 adet tv üst modülü ve 1 adet raf içeriğinden oluşmaktadır. Oldukça detaylı hazırlanmış bu düğün paketinin fiyatı 35.650 TL’dir.

Gündoğdu bünyesinde yer alan düğün paketi mobilya modelleri birçok ürünün bir araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Her bütçeye uygun olarak tasarlanan bu ürün grupları arasından dilediğiniz mobilya modellerini seçerek kendi düğün paketinizi oluşturabilirsiniz. Sandalye ve koltuk sayısı isteğe bağlı olarak arttırılabiliyor. Eğer dügün paketi satın almayı planlıyorsanız mobilya markaları arasından Gündoğdu firmasını göz önünde bulundurabilirsiniz.

Gündoğdu Mobilya Yeni Mağazalarıyla Ankara, İzmir ve Eskişehir’de Hizmete Başlıyor!

Türkiye genelinde 120’den fazla mağazası bulunan Gündoğdu Mobilya geçtiğimiz günlerde Eskişehir ve Ankara illerinde yeni mağazalarını açtı. Şimdilerde ise İzmir ilinde de mağazalarını açmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde açılması planlanan Gündoğdu mağazalarının; düğün paketi modelleri, koltuk takımı, yatak odası takımı, genç odası takımı, köşe takımı ürünleriyle hizmet vermesi bekleniyor. Eğer eviniz için düğün paketi satın almayı düşünüyorsanız, Gündoğdu Mobilya markası bünyesinde yer alan paketleri inceleyebilirsiniz.