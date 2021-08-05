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    Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağa, orman işçilerince kurtarıldı

    Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde süren orman yangınında mahsur kalan kaplumbağayı fark eden orman işçileri, çaresiz hayvanı yangın alanından uzaklaştırdı.
    • AA
    • 05.08.2021 - 03:37
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 04:35
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    Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağa, orman işçilerince kurtarıldı

    Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sürüyor.

    İlçe merkezine yaklaşması önlenen ve kısmen kontrol altına alınan yangından ormanlık alandaki hayvanlar da etkileniyor.

    KAPLUMBAĞAYI YANGIN BÖLGESİNDEN UZAKLAŞTIRDILAR

    Sabah saatlerinde alevlerden kaçarak yol güzergahından ilerlemeye çalışan bir kaplumbağa Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Ender Erol'un dikkatini çekti.

    Güvenli bir bölgeye alınan kaplumbağaya orman işçilerince su verildi.

    Gündoğmuş'taki yangında mahsur kalan kaplumbağa, orman işçilerince kurtarıldı-Video

    Gündoğmuş taki yangında mahsur kalan kaplumbağa, orman işçilerince kurtarıldı #1

    Gündoğmuş taki yangında mahsur kalan kaplumbağa, orman işçilerince kurtarıldı #2

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