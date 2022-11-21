Gündüzler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü 2022

Kış gündönümü ile birlikte en uzun gecenin ardından gündüzler uzamaya başlayacak. Peki en uzun gece ne zaman? Gündüzler ne zaman uzayacak? İşte tarihi...

21 Haziran'dan itibaren günler kısaldı ve hava erken kararmaya başladı.

Gecelerin uzun olması ve gündüzlerin kısalması nedeniyle öğrenciler ve işçiler, sabah gün aymadan yola çıkıyor.

Havaların erken kararması nedeniyle de genellikle insanlar evlerine dönerken yine karanlıkta dönüyor.

Bu durumu yaşayan vatandaşlar, internet üzerinde "gündüzler ne zaman uzayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kış gündönümü ile birlikte bu durum da değişmiş olacak

Peki, en uzun gece ne zaman, hangi gün? Gündüzler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü ne zaman 2022? İşte detaylar...

Gündüzler ne zaman uzayacak?

Kış mevsiminin başladığı gün olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinden itibaren gündüzler tekrar uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

En uzun gece 2022

21 Aralık günü, yılın en kısa günü ve 21 Aralık gecesi de yılın en uzun gecesi olacak.