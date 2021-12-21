Gündüzler uzuyor! 21 Aralık kış dönümü: Bu gece kaç saat sürecek?

Kuzey yarımkürede kış gündönümü 21 Aralık Salı günü yaşanacak. Bu günde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelecek ve en uzun gece olacak. Peki 21 Aralık gecesi kaç saat sürecek? İşte detaylar...

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık Pazartesi 2021'de en uzun geceyi yaşayacağız.

21 Aralık gecesine saatler kala, vatandaşlar, "21 Aralık en uzun gece mi, kaç saat sürüyor, hangi güne denk geliyor" sorularının cevaplarını aramaya başladı.

İşte 21 Aralık gecesine dair merak edilenler...

21 ARALIK KIŞ DÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümünde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Böylece Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Yani kuzey yarıkürede kış, güney yarıkürede ise yaz başlar.

Aynı zamanda Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRECEK?

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika, Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.