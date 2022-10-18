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    Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

    Yılın ikinci Güneş Tutulması'na günler kala, "Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek? Türkiye'den görülecek mi?" soruları araştırılmaya başlandı.
    • 18.10.2022 - 12:47
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    Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

    Yılın ilk Güneş Tutulması, 30 Nisan 2022 tarihinde Boğa burcunda gerçekleşmişti.

    İkinci tutulma ise Akrep burcunun 2 derecesinde gerçekleşecek ve astrologlara göre etkisi 6 aya kadar yayılacak.

    Güneş Tutulması'nın yeni başlangıçları tetiklediğini ifade eden astrologlar, görülen ülkelerde de birçok olayı etkileyeceğini söylüyor.

    Son olarak Boğa burcunda şimdi ise Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulma, herkesin hayatında farklılıklara neden olacak.

    Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçlarını yakından ilgilendiren bu tutulma, diğer tüm burçlara da fayda sağlayacak.

    Peki,  Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte yanıtı...

    Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

    Senenin ikinci Güneş Tutulması, 25 Ekim Salı 2022 tarihinde ve saat 11:58 sıralarında gerçekleşecek.

    Söz konusu tutulma, Ay'ın hareketleri sırasında Dünya ile Günşe arasına girmesi ile Ay'ın Güneş'i kısmen veya tamamen örtmesi ile meydana geliyor.

    Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek? #1

    Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

    Tutulma Türkiye'den görülecek. Ancak Güneş tutulmasını takip edebilmek için şehir merkezlerinden uzak ve ışığın olmadığı yerler tercih edilmeli.


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