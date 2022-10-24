Yılın ikinci tutulmasına kısa bir süre kala, "Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.

2022 yılının ilk Güneş Tutulması, 30 Nisan tarihinde Boğa burcunda gerçekleşti ve Türkiye'den görülmedi.

Yılın ikinci Güneş Tutulması ise 2 derece Akrep burcunda gerçekleşecek ve etkileri 6 aya kadar yayılacak.

Bu tutulma en çok astrologla tarafından takip edilirken, Türkiye'den görülüp görülmeyeceği de herkesin merak ettiği konular arasına girdi.

Boğa ve Akrep aksında gerçekleşen tutulmaların ikincisini temsil eden Güneş Tutulması, Venüsün içerisinde olduğu bir tutulma olacak.

Aşk, kadınlar ve ilişkilerin ön planda olacağı bu tutulma ile ilgili, "Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?" sorusu gündem oldu.

Peki, Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte yanıtı...

Güneş Tutulması ne zaman?

Güneş tutulması 25 Ekim Salı günü 11.58 saatlerinde başlaması bekleniyor. Uzmanlar güneşe direk bakılmaması konusunda uyardı.

Türkiye'den görülecek mi?

Dünya üzerinde tutulma; İzlanda, Avrupa, Kuzey – Doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin bölgelerinden izlenebilecek. Ülkemizde de hava durumunun açık olmasıyla beraber takip edilebilecek.