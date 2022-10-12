Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

Akrep burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması için geri sayım başlarken, "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?" soruları gündeme geldi.

30 Nisan'da Boğa burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın etkileri yavaş yavaş hayatımızdan çıkmak üzere.

Boğa burcunda gerçekleşen ve astrolojiseverlerin takip ettiği tutulmanın ikincisi ise Akrep burcunda gerçekleşecek.

Akrep burcunun 2 derecesinde gerçekleşecek olan bu tutulma, herkesi yakından etkileyecek.

Bu tutulmadan sonra birçok kişi yeni başalnagıçlar yapmak üzere, kendisinde güç ve enerji bulacak.

Astrolojide başlangıç olarak bilinen Güneş Tutulması sonrasında da Boğa burcunda bu defa Ay Tutulması gerçekleşecek.

Tutulma hattına girdiğimiz şu günlerde, "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?" soruları gündemdeki yerini almaya başladı.

Peki, Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte yanıtı...

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

25 Ekim’de gözle görülür bir şekilde Güneş Tutulması bekleniyor. Tutulma saati ise 11:58 civarında olacak.

Türkiye'den görülecek mi?

Dünya üzerinde tutulma; İzlanda, Avrupa, Kuzey – Doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan ve Batı Çin bölgelerinden izlenebilecek. Ülkemizde de hava durumunun açık olmasıyla beraber takip edilebilecek.