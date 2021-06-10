Güneş tutulması saat kaçta? 10 Haziran Ateş Çemberi Güneş Tutulması saati

2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması bugün gerçekleşiyor. Peki Güneş Tutulması saat kaçta olacak? Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği meraklıları tarafından araştırılıyor.

Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayı olan aynı zamanda bu yılın ilk Güneş tutulması Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu.

Görsel şöleni kaçırmak istemeyenler ise Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? sorusunu araştırıyor. Peki Güneş Tutulması bugün saat kaçta gerçekleşecek? İşte ayrıntılar..

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması 10 Haziran 2021 Perşembe (bugün) günü saat 13.53‘te gerçekleşecek.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması bilim insanlarına göre en fazla 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş tutulmasının etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Kanada’nın kuzeyi, Grönland, Rusya’nın kuzey doğusu Parçalı Tutulma: Kuzey Amerika’nın kuzeyi, Atlas Okyanusu’nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek.

Yani Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.