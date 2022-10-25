Yılın ikinci Güneş Tutulmasına son 50 dakika kaldı ve Türkiye'den görülebilecek. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'de nerelerde görülecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale...

Yılın ilk Güneş Tutulması 30 Nisan 2022 tarihinde, Boğa burcunda gerçekleşti ve etkileri 6 aya kadar yayıldı.

Boğa - Akrep aksında gerçekleşen tutulmalardan ikincisi, bugün Akrep burcunun 2 derecesinde gerçekleşecek.

Bu tutulmanın etkileri en yoğun bir ay yayılareak ise 6 ay boyunca sürecek ve diğer tutulmaya kadar hayatlarımızı etkileyecek.

Astrologlar tarafından yakından takip edilen bu tutulma, burçları ve kişisel haritaları da etkileyecek.

Türkiye'den gözükmesi sebebiyle de oldukça önemli olan bu tutulmayla ilgili, "Güneş Tutulması Türkiye'de nerelerde görülecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale..." sorusu gündem oldu.

Peki, Güneş Tutulması Türkiye'de nerelerde görülecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale... İşte yanıtı...

Güneş Tutulması Türkiye'de nerelerde görülecek?

Güneş tutulması Türkiye’den de görülebilecek. Bugün meydana gelecek olan Güneş Tutulması aralarında İstanbul'un yer aldığı birçok şehirde yüzde 40 civarında görülecek.

Türkiye'den ışığın olmadığı, şehir merkezlerinden uzak yerlerde izlenebilir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale...

İstanbul'da tutulma 12.34'te başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 38 olacak ve 13.47'de meydana gelecek.

Tutulma 14.59'da sona erecek. Ankara'da tutulma 12.40'ta başlayacak.Maksimum örtülme oranı yüzde 42 olacak ve 13.55'te meydana gelecek. Tutulma 15.08'de sona erecek.

Adana'da tutulma 12.48'de başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 41 olacak ve 14.03'te meydana gelecek. Tutulma 15.16'da sona erecek.

İzmir'de tutulma 12.37'de başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 32 olacak ve 13.49'da meydana gelecek. Güneş Tutulması, İzmir'de 14.59'da sona erecek.

Çanakkale'de tutulma 12.33'te başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 33 olacak ve 13.45'te meydana gelecek. Tutulma 14.55'de sona erecek.

Erzurum'da tutulma 12.49'da başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 52 olacak ve 14.07'de meydana gelecek. Tutulma 15.21'de sona erecek.