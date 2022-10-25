Güneş tutulmasında hangi namaz kılınır? Küsuf namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Güneş tutulmasına saatler kala vatandaşlar, "Güneş tutulmasında hangi namaz kılınır? Küsuf namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekattır?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

25 Ekim Salı günü 2022 yılının ikinci güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulmasının ne olduğu, bu günde hangi ibadetlerin yerine getirilmesi gerektiği araştırılıyor.

Sözlükte “örtmek, kararmak” anlamlarına gelen küsuf, güneş için kullanıldığında ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi yani güneş tutulması olayını ifade ediyor.

Küsuf kelimesiyle anlam bakımından ilişkili olan ve sözlükte “batmak, görünmez olmak” anlamına gelen husüf ise ay ile ilgili olarak kullanıldığında dünyanın ay ile güneş arasına girerek ayın yüzeyine güneş ışığının ulaşmasını engellemesi yani ay tutulması demektir.

Bugün gerçekleşecek olan güneş tutulmasına saatler kala vatandaşlar, “Güneş tutulmasında hangi namaz kılınır? Küsuf namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekattır?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Küsuf namazı nedir?

Küsuf namazı, Güneş tutulmasında kılınmaktadır. Hz. Peygamber'in Küsuf namazı kıldırdığını ifade eden çok sayıda hadis mevcuttur.

Bu hadislerde Resul-i Ekrem'in bu namaz sırasında kıraati uzun tuttuğu, namazı tamamlayınca güneş ışığının tekrar ortaya çıkmasından sonra cemaate hitap ederek, "Ay ve Güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdendir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmaz. Ay veya Güneş tutulmasını gördüğünüz zaman açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" der.

Küsuf namazı nasıl kılınır?

Küsuf namazı ezan ve kamet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına kılınabilir. Ancak fakihlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Seferi durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir. Hanefiler'e, Hanbeliler'e ve İmam Malik'ten gelen bir rivayete göre namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden birine tesadüf etmesi halinde küsuf namazı kılınmaz. Bu durumda namaz yerine tesbih, tehlil ve istiğfar ile meşgul olunur. İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel'den gelen bir rivayete göre ise bu namaz her zaman kılınabilir. İmam Malik'ten gelen bir diğer görüşe göre küsuf namazının zeval vaktinden sonra kılınması caiz değildir. Vaktinde kılınamayan küsuf namazı kaza edilmez.

Küsuf namazı 1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Küsuf Namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke'yi okunur. Euzü-besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir.

2. rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur. Besmele çekilir. Fatiha Suresini okunur. Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilir. Secde'ye gidilir. Doğrularak, tekrar Secde'ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.