Güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 25 Ekim Güneş tutulması Koç,Yengeç,Oğlak ve tüm burçlara etkileri

25 Ekim Salı günü Akrep burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının burçlara etkileri merak ediliyor. İşte Güneş tutulmasının Koç, Yengeç, Oğlak, Balık ve tüm diğer burçlara etkileri...

25 Ekim Salı günü saat 13:49'da 2 derece Akrep burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Senenin en önemli astrolojik olaylarından biri olan bu Güneş tutulması, birebir Venüs’ün de içinde olduğu bir tutulma olacak. Dolayısıyla herkesi sağlık ve para konuları başta olmak üzere pek çok konuda etkileyecek. İşte 25 Ekim Güneş tutulmasının burçlara etkileri...

Güneş tutulmasının burçlara etkileri neler?

Koç

Koç bucu bu tutulmada devlet konuları ve ortak kazanımlar konusunda zorlu bazı deneyimler yaşayabilir. Ayrıca Venüs'ün etkisi Koçları sağlık konusunda dikkatli olmaya çağırmakta.

Boğa

Akrep burcundaki Güneş tutulması Boğa burçlarının uzun süreli ilişkiler alanında gerçekleşmekte. Boğa burçları özel hayatlarında bazı bitişler veya başlangıçlar yaşayabilecek. Ayrıca kadınlarla olan ilişkinizde daha olumlu olmak fayda sağlayabilir.

İkizler

İkizler burçları bu tutulmadan sağlık, çalışma hayatı, gündelik hayat gibi konulardan etkilenecek. Ayrıca İkizler burçları bu tutulmada yakın çevreleriyle olan ilişkilerini gözden geçirerek yeniden sorgulama imkanı bulacak. Yine sağlık konularında da özellikle dikkatli olunmalı.

Yengeç

Yengeç burçları bu tutulmada aşk ve ilişkiler konusunda etkilenebilir. Devam etmekte olan bir ilişkinizi sonlandırabileceğiniz gibi yeni ilişkilere de yelken açmak gibi konular söz konusu olabilir. Ancak alınan karar ne olursa olsun daha dengeli ilişkiler kurmak için sizlere yardımcı olacaktır.

Aslan

Bu tutulma Aslan burçlarını aile ve ev ile ilgili konularda etkileyebilir. Taşınma, alım satım konuları, gayrimenkul yenileme gibi işlerle uğraşılabilir.

Başak

Başak burçları bu tutulmada kardeş, arkadaş, iletişim, kısa vadeli planlarınız konusunda zorluklar yaşayabilir. O sebeple bu konularla ilgili şimdiye kadar bitmeyen bazı konular varsa bu tutulma sizi bu konularla vedalaşmaya kadar götürebilir.

Terazi

Terazi burçları maddi konularda iyi gitmeyen durumlar içerisinde kalabilir. Bu süreçte borçlanmamaya mutlaka dikkat edilmeli.

Akrep

Bu tutulma hayatınızda kendinizi konumladığınız yerle ilgili gelişmeler yaşatabilir. Daha detaylı ve akıllı planlamalar yapmalısınız.

Yay

Yay burçları bu tutulmada ruhsal ve manevi dünyası, inançları konusunda etkilenebilir. Ayrıca dua, ibadet ve meditasyon gibi konular için oldukça iyi bir dönem.

Oğlak

Güneş tutulması ilk olarak kariyerden kazandığınız para ile ilgili olan konuları etkilemiş olacak. Sosyal hayatınızdaki etkilerini yeniden sorgulayabilirsiniz. Bu süreçte konuşmalarınıza çokça dikkat etmelisiniz.

Kova

Kova burçları özellikle kariyer ve ortaklıklar konusunda bazı bitişler yaşayabilir. O sebeple bir türlü uzlaşılamayan bu ortaklıkların bitişi sizin yararınıza olabilir. Ancak yine de çok aceleci olmadan, doğru kararlar verilmeli.

Balık

Güneş tutulması sizi yurt dışı meseleleriniz ya da akademik konularda etkilemekte. Ayrıca yine sağlık ve ikili ilişkilere de bu tutulma döneminde dikkat edilmeli.