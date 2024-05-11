Güneş yüzeyinde patlama: Kuzey Işıkları, Türkiye'den de görüldü Aurora Borealis olarak da bilinen gökyüzü olayı, Trabzon sahilinde kayıt altına alındı.

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AA & Ensonhaber

Güneş kaynaklı fırtına sonucu oluşan Kuzey Işıkları, Türkiye'den de görüldü.

Karadeniz sahillerinde eşine az rastlanır anlar objektiflere yansıdı.

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınayı beraberinde getirdi.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları, Aurora Borealis olarak da biliniyor.

Kuzey Işıkları, Trabzon'dan görüldü

Bu nefes kesen gökyüzü olayı, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.

İzleyenleri adeta büyüleyen kareler, ortaya seyrine doyum olmayan manzaralar çıkardı.

Jeomanyetik fırtına uyarısı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "jeomanyetik fırtına" yaşanabileceği bildirildi.

NOAA ve ABD Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi'nin açıklamalarında şöyle denildi:

Şiddetli (G4) bir jeomanyetik fırtınanın muhtemelen günün ilerleyen saatlerinde meydana gelmesi ve hafta sonu devam etmesi kuvvetle muhtemeldir.

2005 hatırlatması

Kuzey yarım kürede etkilerinin görülmesi beklenen jeomanyetik fırtınanın "uydu iletişimleri ile güç sistemlerini etkileyebileceği" bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurguladı.

Dünya'nın 16 katı büyüklüğünde yer kaplıyor

Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğu ve Dünya'nın 16 katı büyüklüğünde yer kapladığı belirlendi.

Muhtemel etkileri konusunda uyarı yapıldı

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

Dünyanın farklı yerlerinden görüldü

Kuzey Işıkları, Slovakya'nın Kosice Bölgesi'ndeki Debrad köyünde, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde, Danimarka'nın Liseleje ve Hollanda'nın Eindhoven kentlerinde de güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Ayrıca ABD'nin New York eyaletindeki Rochester bölgesinde de kameralara yansıdı.