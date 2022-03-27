İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti. İstiklal Caddesi’nde giden "Nostaljik Tramvay" ise kalabalıktan dolayı hareket etmekte güçlük çekti.

İstanbul'da uzun süren soğuk hava sona erdi ve özlenen güneş yeniden yüzünü gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen ve tatile gitmeyen İstanbullular ise soluğu Taksim'de aldı.

Yerli ve yabancı birçok kişinin akın ettiği İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Bazı vatandaşların maske taktığı bazılarının ise takmadığı görüldü.

İSTİKLAL DOLDU

Vatandaşların akın ettiği İstiklal Caddesi’ni boydan boya gidip gelen "Nostaljik Tramvay" kalabalıktan dolayı hareket etmekte güçlük çekti.

Aynı zamanda İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir polis otomobili, kalabalığın arasında güçlükle ilerleyebildi.

Güneşi gören İstiklal Caddesi'ne akın etti VİDEO