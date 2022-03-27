Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
665.624
1.12%
BTXN Coin
40.50
-0.80%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Güneşi gören İstiklal Caddesi'ne akın etti

    İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne akın etti. İstiklal Caddesi’nde giden "Nostaljik Tramvay" ise kalabalıktan dolayı hareket etmekte güçlük çekti.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güneşi gören İstiklal Caddesi'ne akın etti

    İstanbul'da uzun süren soğuk hava sona erdi ve özlenen güneş yeniden yüzünü gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen ve tatile gitmeyen İstanbullular ise soluğu Taksim'de aldı.

    Yerli ve yabancı birçok kişinin akın ettiği İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı. Bazı vatandaşların maske taktığı bazılarının ise takmadığı görüldü.

    İSTİKLAL DOLDU

    Vatandaşların akın ettiği İstiklal Caddesi’ni boydan boya gidip gelen "Nostaljik Tramvay" kalabalıktan dolayı hareket etmekte güçlük çekti.

    Aynı zamanda İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir polis otomobili, kalabalığın arasında güçlükle ilerleyebildi.

    Güneşi gören İstiklal Caddesi'ne akın etti VİDEO

    Güneşi gören İstiklal Caddesi ne akın etti #1

    Güneşi gören İstiklal Caddesi ne akın etti #2

    Güneşi gören İstiklal Caddesi ne akın etti #3

    Güneşi gören İstiklal Caddesi ne akın etti #4

    Güneşi gören İstiklal Caddesi ne akın etti #5

    Güneşi gören İstiklal Caddesi ne akın etti #6


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Gaziantep’te, 45 yıllık 5 milyon liralık birikimini 1 haftada dolandırıcılara kaptırdı
    3. Sayfa

    Gaziantep’te, 45 yıllık 5 milyon liralık birikimini 1 haftada dolandırıcılara kaptırdı

    Kiev'deki büst ve heykeller korunuyor
    Gündem

    Kiev'deki büst ve heykeller korunuyor

    Görüş Bildir