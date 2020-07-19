Güneşin doğuşunu, Yün Dağı'ndan izliyorlar

Ortaya çıkan manzara göz kamaştırırken, dağa çıkan ziyaretçiler aynı zamanda doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Yün Dağı, kamp ve doğa tutkunlarını eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakıyor.

Samsun'a 85 kilometre mesafede bulunan ve her yıl düzenlenen Kapıkaya Festivali'ne ev sahipliği yapan Yün Dağı misafirlerini ağırlıyor.

Kıvrımlı yapıya sahip Altınkaya Baraj Gölü manzaralı dağın zirvesinde geceden kamp kuranlar, güneşin doğuşunu izliyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Sabahın ilk ışıklarıyla kartpostallık görüntüler oluşan dağ, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Ankara'dan Samsun'a ailesiyle birlikte kampa gelen Tuğsem Kul, "Ben Eskişehir'de üniversite okuyorum. Buraya doğa tatili için geldik. Yukarı çıkmak biraz zahmetliydi ama çıktıktan sonra karşılaştığımız manzara her şeye değerdi.

"DOĞAYLA İÇ İÇE"

Pandemi sürecinde çok uzun zaman evlerimizde kaldık. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için dışarıya da çıkamadık. Burada hem başka insanlardan uzak, hem de doğayla iç içe zaman geçirmiş olduk. Ayrıca gündoğumunu burada izlemek gerçekten çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim." dedi.