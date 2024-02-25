Güneşli havayı gören İstanbullular Taksim'e koştu! Şubat ayında güneşli ve sıcak havayı gören İstanbullular bunu fırsat bilip Taksim’e akın etti. Kış ayında gömlekle gezerleri görenler, bu yılın kurak geçmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

DHA

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Hava sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul’da yaz aylarını aratmayan bir gün yaşandı.

Güneşli havayı fırsat bilen pek çok İstanbullu öncelikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

“Bu sene kış mevsimini yaşamadık”

İstiklal Caddesi’nde seyyar satıcılık yapan Murat Akdağ, inanılmaz bir mevsim değişkenliğinin yaşandığını belirterek gözlemlerini şu sözlerle dile getirdi:

Bu sene kış mevsimini yaşamadık. Kar bile görmedik bu sene. İnanılmaz bir iklim değişikliği yaşıyor dünya. İstanbul’da yaklaşık 20 senedir buralardayım, ilk defa böyle bir havaya denk geliyorum. İnsanlar artık montlarını çıkardı, tişörtleriyle, gömlekleriyle geziyorlar. Daha mart ayına girmedik bile şubat ayındayız.

"Yazdan kalma bir hava var"

Şu an yazdan kalma bir hava var. 'Böyle devam edecek' diyor meteoroloji uzmanları. Umarım kuraklıkla sonuçlanmaz bu havalar, tek temennimiz o. Geçen sene suyun sıkıntısını yaşadık, bu sene daha çok yaşayacağız gibi duruyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)