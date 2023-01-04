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    Güney Amerika'dan gelen kirazın kilosu bin 110 liradan satılıyor

    Türkiye’de hasadına Mayıs ayında başlanması beklenen kiraz, Güney Amerika ülkesi Şili’den gelerek tezgahlarda yerini alırken fiyatı ise gram altını solladı.
    • 04.01.2023 - 09:34
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:52
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    Güney Amerika'dan gelen kirazın kilosu bin 110 liradan satılıyor

    İzmir’de yaklaşık 350 çeşit taze ve dondurulmuş meyve sebzeyle tezgahını süsleyen manav Nizami Buran, Türkiye’de Mayıs ayında hasadına başlanması beklenen kirazı da herkesten önce satışa sundu.

    Türkiye’de ilkbahar aylarında hasadına başlanan kiraz, Güney Amerika ülkesi Şili’den ithal edildikten sonra paketler halinde satışa sunulurken, manav tezgahında paketi 250 liradan alıcı buluyor.

    Ortalama bin 110 lira

    Kilogramı yaklaşık bin 250 liradan satılan kirazın fiyatı, ülke genelinde ortalama bin 110 liradan alıcı bulan gram altını geçerken, yerli ürünün hasadı yaklaştıkça fiyatların inmesi bekleniyor.

    Güney Amerika dan gelen kirazın kilosu bin 110 liradan satılıyor #1

    "Yerli ürünler yaklaştıkça fiyatı düşer"

    İHA'nın haberine göre, kirazı mevsimsiz bir şekilde ihtiyacı gidermek adına ithal ettiklerini söyleyen manav Nizami Buran, "Normalde mevsimi Nisan - Mayıs aylarında olan kirazı Şili’den getirttik. Salihli cinsi olan bu kirazın muazzam bir tadı ve görünüşü var. İthalat bedelleri yükseldiği için fiyatı bin 250 lira civarında. Gram altını şuan geçiyor fiyatı. Yerli ürünler yaklaştıkça fiyatı düşer. Soğuk havada muhafaza ediyoruz. İhtiyaca göre elimizde ürün bulunduruyoruz." diyerek ithal kirazı daha çok hamilelerin ve hastaların talep ettiğini söyledi.

    Güney Amerika dan gelen kirazın kilosu bin 110 liradan satılıyor #2

    Güney Amerika dan gelen kirazın kilosu bin 110 liradan satılıyor #3

    Güney Amerika dan gelen kirazın kilosu bin 110 liradan satılıyor #4

    Güney Amerika dan gelen kirazın kilosu bin 110 liradan satılıyor #5


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