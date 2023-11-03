Güney Kore'de 80 yaş üstü deniz kadınları, geçimleri için suya dalıyor Güney Kore'deki derin sulara dalarak geçimlerini sağlayan kadınlar çok çalışkan ve güçlü olmalarıyla dünyanın ilgisini çekiyor.

AA

Bu kadınlar bir adada yaşıyor ve meslekleri denizin altına dalarak topladıkları kabuklu canlıları satmak.

Güney Kore'nin Jeju Adası'nda yaşayan ve "deniz kızı" anlamına gelen "Haenyeo" denilen kadınlar, su altından çıkardıkları ürünleri satarak ailelerinin geçimlerini sağlıyor.

Yaptıkları iş kadar yaşları da ilgi çekiyor. Bölgedeki yeni nesil artık bu işi yapmak istemediği için de Haenyeoların yaşı her geçen gün artıyor.

Başlangıç, orta ve usta olarak üç sınıfa ayrılan Haenyeolar arasında usta-çırak ilişkisi bulunuyor.

9 metre derinliğe kadar tüpsüz dalıyorlar

Üzerinde 370 volkanik tepe bulunan Jeju Adası'nda yaşamlarını sürdüren Haenyeolar, 9 metre derinliğe kadar tüpsüz dalış yaparak yaklaşık 1,5 dakika su altında kalabiliyor.

Denizden çıkardıkları kabuklu canlıları turistlere satıyorlar

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Haenyeolar, deniz altından topladıkları kabuklu canlıları karada turistlere satarak geçimlerini sağlıyor.

Haenyeolar ve Jeju Adası'ndaki yaşantı ilgi çekiyor.

Tarihleri çok eskiye dayanıyor

Bölgedeki Haenyeoların tarihinin oldukça eski olduğunu belirtiliyor.

Birçok bölgede Haenyeo bulunduğu ama bunların en eskilerinin Jeju'da olduğu söyleniyor.

Deniz kadınlarının yaşları 80 ve üzeri

Haenyeoların yaşlarının genellikle 80 ve üzeri olduğuna dikkati çeken yetkililer, yapılan işin zorluğunun Haenyeo sayısının azalmasına neden olduğunu belirtiyor.

Dizilere konu oldu

Kore dizilerinde de sıklıkla işlenen Haenyeolara son yılların en popüler dizilerinde yer verildi.

"Mesleği annemden öğrendim"

Haenyeolardan 82 yaşındaki Park Yeonja, kendisini bildiği günden beri dalgıçlık yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

Bu mesleği annemden öğrendim ve şimdi de kızıma öğretmeye çalışıyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)