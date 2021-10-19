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    Güney Kore'nin 2030'da karbon hedefi yüzde 40

    Güney Doğu Asya ülkesi Güney Kore, 2030 yılında karbon emisyonunu yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.
    • AA
    • 19.10.2021 - 01:51
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    Güney Kore'nin 2030'da karbon hedefi yüzde 40

    Güney Kore, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, 10 yıl içinde sera gazı emisyonlarını 2018 yılındaki değerlerin yüzde 40 altına düşürmeyi hedefliyor.

    "KÜRESEL ISINMAYA KARŞI DAHA GÜÇLÜ KATLILAR SAĞLAYACAĞIZ"

    Devlet Başkanı Moon Jae-in, kasım ayında İskoçya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde küresel ısınmayla mücadele için daha güçlü katkılar sağlayacakları konusunda söz verirken, bu rakamın mevcut koşullarda konulabilecek "en hevesli" hedef olduğunu vurguladı.

    HEDEF, 2050'DE SIFIR KARBON

    Güney Kore, 2050 yılı itibarıyla karbon salınımını sıfırlamayı hedefliyor.

    Güney Kore nin 2030 da karbon hedefi yüzde 40 #1

    Güney Kore nin 2030 da karbon hedefi yüzde 40 #2

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