Güneydoğu'da termometreler 40 dereceyi aştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kavurucu sıcaktan bunalanlar çareyi süs havuzuna girmekte buldu.

Yazın başlamasıyla birlikte 40 derecenin altında seyreden sıcaklıklar, temmuz ayının sonuna yaklaşırken yükselmeye başladı.

Bölgede sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için her yolu denedi.

Çocuklar kendilerini süs havuzlarına atarken yetişkinler ise park ve bahçelerdeki gölgelik alanları değerlendirdi.

Öte yandan sokak hayvanlarını da düşünen esnaflar, dükkan önlerine su ve yemek vererek hem açlıkları giderdi hem de serinlemelerini sağladı.

Silopi'de hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 44 dereceyi buldu. Sıcak hava nedeniyle caddelerde az sayıda insan görüldü.

Gölgede şapkası ile serinlemeye çalışan 75 yaşındaki Mustafa Yağan, “Silopi’de bu seneki gibi sıcak görmedim. Yaşım 75. Yandık burada.” diye konuştu.

"Neredeyse müşteri yok"

Kuaför Mustafa Buluş da müşterilerinin genelde ikindiden sonra gelmeyi tercih ettiğini belirterek, “Havalar çok sıcak olduğundan dolayı müşteriler fazla gelmiyor. Neredeyse müşteri yok. Bizim buranın sıcaklığı çekilmeyecek bir derecede.” ifadelerini kullandı.

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Süs havuzunda serinlediler

Bölgede hava sıcaklığıyla gündem olan bir diğer şehir ise Diyarbakır. Kentte çocuklar Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı’ndaki süs havuzunda serinlerken, yetişkinler de gölgelik alanları tercih etti.

"Suya girdik serinledik"

Anzele Parkı’ndaki süs havuzunda serinlemeye çalışan Muhammet Ramazan Süslü, “Buraya serinlemek için geliyoruz. Diyarbakır çok sıcak, dün 40 derece falandı. Sabahın köründe buraya geldik. Buna rağmen çok sıcaktı. Suya girdik serinledik. Havuz derin de değil, burada çok güzel bir ortam var.” ifadelerini kullandı.

Nusaybin 43 dereceyi gördü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde de 43 dereceyi bulan sıcaklıkta esnaf Alaattin Aydın, yüksek sıcaktan etkilendiklerini söyledi.

DHA'nın aktarımına göre; Batman’da ise bazı sokak köpeklerinin de süs havuzlarına girdiği görüldü.



























