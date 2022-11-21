Güngören'de 3'üncü kattan düşen kediyi yakaladı

Esnaf, binanın 3'üncü kat penceresinden gördüğü kediyi havada yakalayarak zarar görmesini engelledi.

İstanbul'un Güngören ilçesi Sanayi Mahallesi'nde yaşanan olayda, arkadaşlarıyla çay içen esnaf Özgür Anlı, 3. kattaki kardeşinin evinin penceresine çıkan 'Latte' isimli kediyi fark etti.

Anlı, elindeki çayı bırakıp pencerenin altında beklemeye başladıktan kısa bir süre sonra kedinin ayağı kayıp aşağı düştü.

Özgür Anlı da düşen kediyi havaya yakaladı. O anlar sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Tutamasaydım vicdan azabı yaşardım"

DHA'ya yaşadıklarını anlatan Özgür Anlı, "Ben burada arkadaşlarla çay içerken baktım kedi pencerede dolaşıyor. O an biraz hissettim düşebileceğini. Gelip pencerenin altında durdum ne olur ne olmaz diye ve düşündüğüm de başıma geldi. O anki bir refleksle aşağı düşünce tuttum. Şu an gayet iyi, sağlıklı. Kurtardığım için mutlu oldum, bir an düşündüm tutamasaydım vicdan azabı yaşardım. Benim kız kardeşimin kedisi, bir şey olsaydı çok üzülürdüm." dedi.

Güngören'de 3. kattan düşen kediyi yakaladı ViDEO





