Gündelik yaşantımızda okumamız gereken ve alışkanlık haline getirmemiz gereken dualar vardır. Peki bu dualar nelerdir? Zikirlerin Faziletleri nelerdir? İşte her gün olunacak kısa dualar...

Gündelik hayatta sıkça kullanılan ve duyulan bir kelime olan zikir, anmak, hatırlamak için yapılan bir şeydir.

Unuttuğumuz şeyleri yeniden hafızamızda tutmak ya da hafızamızdaki şeyi koruyarak unutmamamızı sağlayan zikir; Müslüman bir bireyin yaşamındaki her alanında olması gerekmektedir.

"Allah'ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz." (Enfal,8/45) ayetinde söylendiği gibi tüm zikirlerin öncelikle Allah için olması gerekmektedir. Öyle ki biz şükür ve ihlasla onu tesbih ettikçe o da bize karşılık verir." Beni anın, ben de sizi anayım." ayeti bu durumu açıklayacak en güzel ayet örneğidir.

Gündelik hayatın her anında Allah'ı zikretmeyi alışkanlık haline getirmek oldukça önemlidir.

Peki Günlük okunacak dualar ve zikirler nelerdir? Günlük okunacak dua ve zikirlerin faziletleri nelerdir? İşte detaylar…

Salavat getirmenin fazileti nelerdir?

Peygamber efendimiz (SAV)' devamlı anmamız gerekmektedir. Bu durumun Allah'ı hoşnut edeceğini ifade eden ayette "Resule itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur."(Nisa 80) buyrulmaktadır. Bu sebeple hem peygamber efendimizi anmak hem de Allah'ın rızasını kazanmak için salavat getirmek çok önemlidir. Salavat getirerek Allah'ın da izni ile birçok hayırlı şeyin kapılarının açılabileceğini göreceğiz.

Salavat çekmek günahların affedilmesine vesiledir.

Bolca salavat getiren Müslüman bir kimsenin Kıyamette yakınında olur.

Efendimiz (SAV), Salavat okuyana mukâbele eder.

Allah (c.c)'un üzerimize rahmeti indirmesine vesile olmaktadır.

Gündelik yaşantı içerisinde unuttuğumuz sözlerin hatırlanmasına vesiledir.

Peygamberimizin tavsiye ettiği günlük zikir

Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hânî (r.a),Peygamber Efendimiz (SAV)'e giderek:“–Yâ Resulallah! Ben ihtiyarladım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir ibadet tavsiye eder misin?” diye rica etti.Bunun üzerine Efendimiz (SAV), “100 defa Suphanallah, 100 defa Elhamdülillâh, Ve 100 defa Lâ ilâhe illallah de!” buyurdular. (İbn-i Mâce, Edeb, 56; Ah­med bin Han­bel, Müsned, VI, 344)

Her gün okunacak dua ve sureler nelerdir?

Yemek duası

Peygamber efendimiz, yemek sırasında bereketin eksilmemesi için yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması gerektiğini bizlere söylerdi. Her hayırlı işte olduğu gibi yemek sırasında da yemeğe "Bismillah" diyerek başlanmalıdır. Bizler daha çok yemek başında dendiğini bilsek de yemek sonunda da besmele çekilmesi gerektiği hadis-i şerifte geçmektedir.

Efendimiz:“Eğer bu kimse bismillah deseydi yemek hepinize yeterdi. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit bismillah desin. Yemeğin başında bunu söylemeyi unutursa: Başında da sonunda da bismillah desin!” buyurdu. (İbn-i Mâce, Et‘ime, 7; Ebû Dâvûd, Et‘ime, 15)

Yemekte Besmele Çekmeyi Unutan Bir Kimsenin Okuyacağı Dua

Yemek yerken besmele çekmeyi unutan bir kişinin besmele çekmediğini hatırladığı zaman "Bismillahi evvelehü ve ahirahü" demesi fazilettir. bu durumla ilgili bir hadiste “Şeytan onunla birlikte yemek yiyordu. Adam besmele çekince, şeytan yediklerini çıkardı." buyrulmaktadır.(Ebü Davud, Et'ime,15).

Yemek duası

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Anlamı

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur" dedi.”(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

Tuvalete girerken ve çıkarken okunacak dualer nelerdir?

Tuvalete girerken: “Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais” Anlamı: “Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım”

Enes b. Malik (r.a.) rivayetine göre, Efendimiz (SAV), tuvalete girmek istediğinde: “Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım” derdi. (Buhari) Tuvaletten çıkarken: “Elhamdülillâhillezî ezhebe anil eza ve âfâni” Anlamı: “Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah’a hamd olsun”

Hz. Âişe (r.a)’dan rivayetine göre, Efendimiz (SAV), tuvaletten çıkınca: “Lutfunla Ya Rab beni bağışla” derdi. (Ebu Davud)

Uyumadan önce okunacak dua

Abdestli bir şekilde yatağına girerek bazı dualar eden Peygamber Efendimiz (SAV), sağ avucunu sağ yanağının altına koyarak sağ omzu üstünde uyurmuş. Bizler de Efendimiz (SAV)'in bu sünnetine uyarak kendimize bu alışkanlığı kazandırmalıyız.

Dua

Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.

Anlamı

Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım, işimde sana güvendim. (Rızânı) isteyerek, (azâbından) korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.Eğer bu duayı yapıp yattığın gece ölürsen, iman üzere ölürsün, ölmez de sabaha çıkarsan hayra kavuşursun. (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikr 56-58. )

Peygamberimizin Uyumadan Önce kızı Hz. Fatıma ile damadı Hz. Ali’ye nasihatte bulunduğu zikir

'Siz yataklarınızı aldığınızda yahut döşeklerinize girdiğinizde 33 kere 'Subhanallah' 33 kere 'Elhamdülillah' 33 kere de ''Allahu Ekber'' deyiniz. İşte bu sizler için hizmetçiden daha hayırlıdır.''

Eve girerken ve evden çıkarken okunacak dua

Dua

"Allahümme inni es'elüke hayre'l-mevlici ve hayre'l-mahreci. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna ve'alellahi Rabbina tevekkelna."

Anlamı

Allah'ım Senden hayırlı girişler (girilen yerin hayrını) ve hayırlı çıkışlar (çıkılan yerin hayrını) istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik." (Ebu Davud, Edeb, 103)

Abdest aldıktan sonra okunacak dua

Kadir suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Hadis-i şerif: Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer. (Nesai)