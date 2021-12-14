Günlük sosyal medya kullanımında Türkiye'nin yeri

2021 verilerine göre Türkiye’de günlük sosyal medyada harcanan süre 2 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

Ülkelere göre sosyal medya kullanım verileri açıklandı.

Ajans Press, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgileri paylaştı.

TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE

Buna göre dünyada sosyal medyada harcanan günlük zamanın ortalaması 2 saat 25 dakika oldu.

Türkiye ise sosyal medyada günlük 2 saat 57 dakika zaman harcadı. Bu veri ile Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde yer aldı.

FİLİPİNLER ZİRVEDE

Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 4 saat 15 dakika ile yine en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke konumunda yer aldı.

Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3’e giren diğer ülkeler ise 3 saat 45 dakika ile Kolombiya, 3 saat 42 dakika ile de Brezilya ve Kenya olarak görüldü.

TÜRKİYE 14. SIRADA

Bu yıl 14’üncü sırada yer alan Türkiye’nin, 2019 yılına kıyasla sosyal medyada geçirdiği sürenin 11 dakika daha arttığı gözlendi.

JAPONYA LİSTENİN SONUNDA

Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde sadece 51 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonlar’ın yer aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYA GÜNDEM BELİRLİYOR

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 182 bin 618 haber yansıdığı tespit edildi.

Sosyal medyanın Türkiye’nin gündeminde her yıl yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.