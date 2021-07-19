Gurbetçiler memleket yolunda: 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı

Gurbetçiler memleket yolunda: 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkeye dönmeye başladı. 1 Haziran'dan itibaren 183 bin araçla, 713 bin gurbetçi geldi.

Gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek için Türkiye'ye gelmeye başladı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan 173 bin gurbetçi, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ülkelerine gelemeyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaparak geçiş sağladı.

713 BİN GURBETÇİ GELDİ

Yetkililer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 1 Haziran'dan bu yana 183 bin araçla 713 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını belirtti. Ülkeye giriş yapan gurbetçilerin büyük çoğunluğunu Almanya'dan gelenler oluşturuyor.

Gurbetçiler, sınır kapısında aşı kartlarını gösteriyor, aşı kartı olmayanlar ise PCR testi pozitif ibraz edip ya da koronavirüs geçirdikleri belgeleri gösterdikten sonra giriş yapıyor.

Edirne Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı girişine kurduğu sağlık çadırında aşı olmayanlara aşı imkanı sağlıyor.

Kapıkule'den 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı VİDEO

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"VATANIMIZI ÇOK ÖZLEDİK"

Almanya'dan yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte gelen ve ülkeye girişte bayrak açan Sami Çayan, "Yolculuğumuz çok güzel geçti. Vatanımızı çok özledik.

Önce Kurban Bayramı'nı sevdiklerimiz ve yakınlarımızla birlikte geçireceğiz.

Ardından düğünümüz var. Çocuğuma düğün yapacağız. Tatil için sahilleri gezip, iznimizi tamamlayacağız." dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL PANDEMİ NEDENİYLE GELEMEDİK"

Danimarka'dan gelen Mine Şeker, Kurban Bayramı'nı memleketi Konya'da geçirmek için geldiklerini ve yolculuklarının iyi geçtiğini ifade ederek, "Annem ve babam Türkiye'ye tatile erken geldi. Biz onların yanına gidiyoruz.

Geçen yıl pandemi nedeniyle gelemedik, bu yıl tadını çıkaracağız. Önce Konya'ya gidip kurbanımızı kestikten sonra Antalya'ya gideceğiz." diye konuştu.

"TOPRAĞI ÖPECEĞİM, ÇOK ÖZLEDİM"

Almanya'dan gelen Ali Uslu geçen yıl pandemi nedeniyle gelemediğini ve hasret kaldığı vatanına girdiği gibi toprağı öpeceğini belirterek, "Kurban Bayramı’nı Kütahya'da geçireceğiz. Yolculuğumuz biraz uzun sürdü.

Geçen yıl memlekete gelemedik, bu yıl çok sevinçliyiz. Türkiye'ye giriş yaptığımızda toprağı öpmek istiyorum, o kadar özledim." ifadelerini kullandı.