Gurbetçiler memleket yolunda: Geçen yıla oranla gelenlerin sayısı 3 kat arttı

Türkiye'ye 2 ayda 1 milyona yakın gurbetçi giriş yaptı. Yıllık izinlerini ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçilerin ise sınır kapılarından girişleri devam ediyor.

Yaşadıkları yerde salgın nedeniyle dışarı çıkamayan gurbetçiler, rotayı memlekete çevirdi.

Geçtiğimiz yıla oranla ülkeye giriş yapan gurbetçi sayısı 3 kat arttı.

2 ayda 1 milyon kişi gelirken, Kurban Bayramı'nda da sınır kapılarındaki hareketlilik sürüyor.

BU YIL YURDA GELENLERİN SAYISI ARTTI

İstatistiki verilere göre 1 Haziran - 20 Temmuz döneminde, geçen yıl yurda 289 bin gurbetçi giriş yapmıştı. Bu yıl ise giriş yapanların sayısı 3 kattan fazla arttı.

Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy Sınır Kapısı'ndan bu yıl 971 bin gurbetçi giriş yaptı.

Avrupa'da yaşayan Türkler, baba ocağına geliş yolunda en çok Kapıkule'yi tercih ediyor.

HAZİRAN AYININ BAŞINDAN BERİ GİRİŞLER DEVAM EDİYOR

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere, haziran ayı başından bu yana yoğun olarak Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Yunanistan üzerinden gelenler İpsala, Bulgaristan'dan gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor.

GURBETÇİLER KAPIKULE'Yİ TERCİH EDİYOR

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarından 1 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında 1 milyona yakın giriş yapan gurbetçilerden, yüzde 75'i Kapıkule'yi tercih etti.

Söz konusu tarihlerde 191 bin araçla, 746 bin 783 yolcu yurda Kapıkule Hudut Kapısı'ndan giriş yaptı.