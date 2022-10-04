Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'ni kazanan eski güreş ağası, ağalık parası olan 1 milyon 17 bin lirayı katıra yükleyip meydanda teslim etti.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde ağustos ayında 288'incisi düzenlenen Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri’ne bu yıl 615 güreşçi katılım sağladı...

Kıran kırana mücadelelerin ardından finale kalan ve yarışmayı kazanan Cengizhan Şimşek, altın kemerin sahibi oldu.

Katıra parayı yükleyip meydana getirdi

Güreş ağalığını kazanan Seyhan Aslan, ağalık parasını davul zurna eşliğinde katırla meydana getirdi.

İHA'nın haberine göre, Güreş Ağası Seyhan Aslan, Çardak Belediyesi’ne güreş ağalığı ödemesini yapmak için 1 milyon 17 bin lirayı davul zurna eşliğinde katıra yükleyerek getirdi. Aslan, ağalık parasını başkanlık makamında Çardak Belediye Başkanı'na teslim etti.

Güreş ağası, 1 milyon 17 bin TL ağalık parasını katırla getirdi VİDEO

"Belki Türkiye’de ilk defa böyle bir olay oldu"

Güreş ağasından paraları teslim alan Belediye Başkanı Metin Semerci, “Çok değişik mizansen bir olay oldu. Belki Türkiye’de ilk defa böyle bir olay oldu ama buradaki amaç bazı dedikoduların önüne geçmek ve Çardak güreşlerini gerçekten bütün Türkiye ye tanıtmak, asıl amacımız bu. Çardak güreşleri gerçekten çok önemli, şu andaki duruma göre Çardak güreşleri Türkiye genelinde yapılan güreşler arasında 3’üncü sırada, ben güreş ağamıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.