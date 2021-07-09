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    Güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti

    Bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için binlerce vatandaşın kente gelmesiyle otellerde yer kalmayınca birçok vatandaş geceyi çadırlarda geçirdi.
    • İHA
    • 09.07.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 09:00
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    Güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti

    660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak.

    11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye akın etti.

    EDİRNE'DE YER KALMADI

    Otel ve pansiyonlarda yer bulamayan güreş sevdalıları, başta Selimiye Camii çevresi olmak üzere, kent merkezinde bulunan meydan ve parklara kurdukları çadırlarda geceyi geçirdi.

    KİMİSİ YERDE, KİMİSİ ÇADIRDA UYUDU

    Bazı vatandaşların geceyi çadırlarda geçirmek için hazırlıklı geldiği, otellerde yer bulamayan ve buna hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaşın ise, çevreden temin ettikleri kartonları altlarına sererek uyuduğu kameralara yansıdı.

    Güreş sever Zülfü Aktaş, açık havada yatmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Bir başka güreş sever Turgut Öz de, hazırlıklı geldiklerini Edirne’ye gelirken yanlarında çadır battaniye gibi yatacak malzemeler getirdiklerini söyledi.

    Sakarya’dan geldiğini ifade eden Basri Erdinç, Selimiye Camii gölgesinde yattıkları için çok memnun olduğunu anlattı.

    Güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti ViDEO

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