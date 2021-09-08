Gustavo Assunçao kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun kariyeri

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Bnun üzerine sarı kırmızılılar, Gustavo Assunçao hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki Gustavo Assunçao kimdir?

Transfer döneminin son gününde Galatasaray, listesindeki isimlerle görüşmelerini sürdürürken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılılar, 6 numara transferi için Portekiz ligi takımlarından Famalicao forması giyen Gustavo Assunçao'yu 1 yıllığına kiraladı.

Bu gelişme sonrası Brezilyalı 21 yaşındaki oyuncunun kariyeri merak konusu oldu Peki, Gustavo Assunçao kimdir, kaç yaşında? İşte Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun kariyeri...

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

30 Mart 2000 tarihinde Brezilya Sao Paulo'da dünyaya gelen 1.78 boyundaki Gustavo Assunçao, futbola Porto alt yapısında başladı ve 2008 yılında İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer oldu.

Son olarak Portekiz ekiplerinden Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Opta verilerine göre Portekiz Ligi'ne geldiği 2019-20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla top kapan oyuncu konumunda.

Bu sezon 4 maçta forma giyen Gustavo Assunçao, geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.

7 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki futbolcunun en yüksek piyasa değeri 8 milyon Euro. Bu sezon takımıyla 4 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 314 dakika süre alırken, gol ya da asist katkısında bulunamadı.