Gusül abdestsiz uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır?

Gusül abdestsiz uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır?

Gusül abdestsiz uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır sorusuna cevap arayan vatandaşlar Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruyu yönelttiler. İşte kurulun bu konu hakkında görüşü..

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını gideriyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bulunan sıkça sorulan sorular bölümünden en merak edilen soruları sizler için seçiyoruz.

Gusül abdestsiz iken yemek yemek ve uyumak gibi hadiselerin günah olup olmadığı merak ediliyor.

Vatandaşlar "Gusül abdestsiz uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır?" sorusunun cevabını öğrenmek için Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun merak edilen bu soru hakkında verdiği cevap..

Soru

Gusül abdestsiz uyumak, yemek ve içmekte bir sakınca var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konu hakkında görüşü şu şekilde;

Cünüp olan bir kimse, namaz kılmak ve Kur’an okumak gibi ibadetleri yerine getiremez. Dolayısıyla, ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır.

Ancak gusletmesi gereken bir kimse ihtiyaç hâlinde, herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla, avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir (Buhârî, Gusül, 27; Müslim, Hayız, 21, 22, 24).

Çünkü cünüplük, gusül ve abdest gibi özel bir temizliği gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23). Fakat cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram, elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür.

Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.