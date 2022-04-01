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    Gusül (boy) abdesti tarifi: Gusül abdesti nasıl alınır, farzları nelerdir?

    Ramazan ayına gusül abdesti alarak girmek isteyenler, 'gusül abdesti nasıl alınır' sorusuna yanıt arıyor. İşte dini bilgilerini tazelemek isteyenler için gusül abdestiyle ilgili bilgileri derledik.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 21:22
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    Gusül (boy) abdesti tarifi: Gusül abdesti nasıl alınır, farzları nelerdir?

    İslam dini açısından büyük bir önem taşıyan ve on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı gelip çattı.

    Kalpten edilen tüm duaların kabul olduğu bilinen bu mübarek ayın faziletinden yararlanmak isteyen müminler, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışacak.

    İslamiyet dininde her ibadetten önce beden temizliğinin tamamlanmış olması oldukça önem arz ediyor. Bu nedenle müminler, beden temizliği konusunda araştırmalar yapıyor.

    Dini bilgilerini tazelemek ve gusül abdesti hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 'Gusül abdesti nasıl alınır?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki gusül abdesti nedir, nasıl alınır? Gusül (boy) abdesti hangi durumlarda alınır? İşte, gusül abdestinin tarifi, farzları ve sünnetleri...

    GUSÜL (BOY) ABDESTİ NASIL ALINIR?

    İslam dininde Gusül (boy) abdesti aşağıdaki şekilde alınmaktadır. Aşağıda verilen bilgiler, İslam bilginleri tarafından gusülle ilgili hadislerden çıkarılan uygulamalar olup Guslün Kur'an'da belirli bir yapılış şekli belirtilmemiştir.

    Keza herhangi temiz bir suda yüzen kişi bile eğer buna niyet etmişse gusletmiş sayılmaktadır.

    Gusül Abdestinin Alınış Şekli:

    Gusül almadan önce besmele çekmeniz gerekmektedir. Euzü Besmele çektikten sonra "Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya" diye niyet ederek gusül abdesti almaya başlayabilirsiniz.

    Öncelikle eller bileklere kadar yıkandıktan sonra vücudun avret yerleri iyice temizlenir. Tüm vücut temizlenerek pislikten arındırılır. Guslün amacı vücudu iyice temizlemek olduğundan bu aşamada iyice temizlendiğinizden emin olmalısınız.

    Daha sonra sağ avuçla ağza üç kez su alınır ve her defasında boğaza kadar gargara yapılır. Oruçlu ise boğaza su kaçmamasına dikkat edilir. Ardından sağ avuçla buruna genzine kadar üç kez su çekilir ve burun sol el yardımıyla temizlenir. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

    Abdest aldıktan sonra önce başa sonra sağ omuza ve ardından sol omuza 3 defa su dökülür. Omuzlar iyice yıkandıktan sonra iğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafı güzelce yıkanır. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylelikle gusül abdesti alınmış olur.

    Su olmadığı durumlarda teyemmüm ile boy abdesti alınabilir.

    Gusül (boy) abdesti tarifi: Gusül abdesti nasıl alınır, farzları nelerdir? #1

    GUSÜL (BOY) ABDESTİNİN FARZLARI VE SÜNNETLERİ

    Farzları:

    • Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak
    • Buruna su çekip yıkamak
    • Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak

    Sünnetleri:

    • Gusüle niyet etmek
    • Besmele ile başlamak
    • Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek
    • Avret yerini yıkamak
    • Gusülden evvel abdest almak
    • Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak
    • Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak
    • Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak

    GUSÜL (BOY) ABDESTİ HANGİ DURUMLARDA ALINIR?

    Gusülün farz olduğu durumlar ise kadın ve erkekte ayrı olarak değerlendirilmektedir.

    Erkeklerde, cinsel ilişki olsun veya olmasın, cinsel organdan meni gelmesi veya meni gelmese bile cinsel ilişkiye girilmesi. (Bazı İslam alimleri cinsel zevk olmaksızın meni gelmesi durumunda gusül gerekmediğini belirtmişlerdir.)

    Kadınlarda, yine erkeklerde olduğu gibi cinsel ilişkide bulunulmuş olması, ay halinin sonlanması ve lohusalığın bitişi.


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