Çankırı'da Karatekin Üniversitesi'nde güvenlik görevlileri, iftarda yiyeceklerini yanlarına gelen tilki ile paylaştı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü içerisinde bir süre yiyecek bulmak için dolaşan tilki, güvenlik görevlilerinin bulunduğu bölgeye kadar geldi.

TİLKİ İLE İFTARLIKLARINI PAYLAŞTILAR

Hayvanın aç olduğunu anlayan güvenlik görevlileri, tilkiyle iftar için hazırladıkları yemeklerini paylaştı. Karnını doyuran tilki, bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

Güvenlik görevlileri, yiyeceklerini tilki ile paylaştı

"YABANİ, AMA YANIMIZA GELDİ"

Güvenlik görevlilerinden Murat Çelik, tilkinin ara ara nöbet tuttukları kulübeye geldiğini, bazen de kampüs içine girdiğini belirterek, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Biz de iftarlık yemeğimizi onunla paylaştık, daha sonra yanımızdan ayrıldı" diye konuştu.