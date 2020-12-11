Güvercin sevdalısı emekli polis, Bilecik'te çiftlik kurdu

Bilecik'in İnhisar ilçesinde çiftlik kuran 62 yaşındaki Mehmet Ali Özyer, sayısı 250'ye ulaşan güvercinlerinin yanı sıra tavuk, hindi ve koyun da besliyor.

Polis memurluğundan emekli Mehmet Ali Özyer, çocukluğundan beri tutkunu olduğu güvercinlere daha fazla zaman ayırmak amacıyla memleketi Bilecik'in İnhisar ilçesinde çiftlik kurdu.

Emniyet teşkilatında 23 yıllık çalışan, son olarak Bursa Emniyet Müdürlüğünden emekliye ayrılan 62 yaşındaki Özyer, eşiyle 2008 yılında İnhisar kırsalındaki Karaağaç Mahallesi'ne yerleşti.

250 GÜVERCİNLE TAVUK, HİNDİ VE KOYUN BESLİYOR

Mahallede yaklaşık 5 dönüm araziye çiftlik kuran Özyer, sayısı 250'ye ulaşan güvercinlerinin yanı sıra tavuk, hindi ve koyun besliyor.

Çiftliğinde doğal hayatın tadını çıkaran Özyer, zamanının büyük bölümünü çocukluğundan bu yana tutkunu olduğu güvercinlere ayırıyor.

MEYVE FİDANLARI VE AĞAÇ DİKTİ

Mehmet Ali Özyer, emekli olduktan sonra şehir yaşantısını bırakıp güvercin besleme hayaliyle Karaağaç'a döndüğünü söyledi.

Mahallede bir ev inşa ettiğini belirten Özyer, "Buraya yerleşmemin tek nedeni hayvan bakmak. 5 dönüme yakın yere ilk işim meyve fidanları ve ağaç dikmek oldu. Daha sonra mevcut olan güvercinleri çoğaltmaya ve kümes ile küçükbaş hayvan almaya başladım. Çeşit çeşit güvercinlerim, kümes hayvanlarım ve koyunlarım var." dedi.

"BENİM İÇİN BİR YAŞAM ŞEKLİ OLDU"

Özyer, sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp önce güvercinlerini kontrol ettiğini anlattı.

Burada olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Özyer, "Bazen İstanbul'da yaşayan oğlumun yanına gidiyorum, en fazla bir gün, bilemedin iki gün kalıyorum sonra bağlasan duramam, hayvanlarımı ve bahçemi özlüyorum. Burası benim için bir yaşam şekli oldu." ifadelerini kullandı.

Özyer, güvercin tutkusunun adeta bir yaşam biçimi haline geldiğini belirtti.

"ŞEHİRLER BENİ BOĞUYOR"

Bahçe ve hayvanlarıyla uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını dile getiren Özyer, şöyle konuştu:

"Şehirler, kalabalıklar beni boğuyor. Bu merak çocukluğumdan geliyor, güvercinlerle ilgilenmekten ve oynamaktan büyük haz alıyorum. Hangi ilin güvercini meşhursa oraya gidip güvercin almak beni çok mutlu ediyor. Mardin taklacı, balina ve süs güvercinleri gibi 8-9 çeşit güvercinim var. Günde 2-3 saat onları havalandırırım. Gezerler ve ot yerler, sonra geri kümeslerini kendileri girerler."