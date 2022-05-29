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    Güzel havayı görenler, Belgrad Ormanı'na akın etti

    Havaların ısınmasını eğlenceye çeviren İstanbullular, Belgrad Ormanı'nda haftasonu geçirebilmek için uzun araç kuyruklarına girdi.
    • 29.05.2022 - 15:14
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    Güzel havayı görenler, Belgrad Ormanı'na akın etti

    Yaz aylarının kendisini hissettirmeye başladığı günlerde aileleriyle vakit geçirmek için pikniğe gidenlerin sayısı da arttı.

    Piknik yaparak doğada vakit geçirmek isteyen İstanbul sakinleri, Sarıyer Bahçeköy'de bulunan Belgrad Ormanı'na akın etti.

    Orman girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Belgrad Ormanı'nın içinden geçen Bahçeköy Kemerburgaz yolunda ise trafik durma noktasına geldi.

    Güzel havayı değerlendiler

    Ailesiyle birlikte vakit geçirmek için geldiklerini söyleyen Eser Altın, "Bugün çok güzel bir gün. Hep beraber ailece yemeğe geldik, eğleniyoruz. Her şey güzel, insanlar olabildiğince, bu şartlar altında iyi olmaya çalışıyorlar" dedi.

    Güzel havayı görenler, Belgrad Ormanı na akın etti #1

    "İnsanlar betonarme yoğunluğundan kaçıp buraya geliyor"

    Doğada rahatlamak için geldiklerini ifade eden Özkan İnci ise, "Sabah sakindi ama, şu an inanılmaz yoğunlaştı. Tabii insanlar İstanbul'un bu betonarme yoğunluğundan kaçıp buraya geliyor. Bu da çok normal bir şey" diye konuştu.

    Güzel havayı görenler, Belgrad Ormanı na akın etti #2

    Trafik sorun oldu

    Piknik yapmak için araçları ile Belgrad Ormanı'na girmeye çalışanlar, trafik yoğunluğundan dolayı sıkıntı yaşadı.

    Nerdeyse durma noktasına gelen trafikte ilerlemeye çalışan Nizam Kartal, "İlerlemekte güçlük çekiyoruz. Sadece iki gişe var. Bu gişeleri genişletmeleri lazım. Alternatif yol yapmaları lazım" dedi.

    DHA'ya konuşarak Göztepe'den geldiğini söyleyen Turgay Karataş da, "Yapacak bir şey yok. İstanbul'dan ancak bu şekilde çıkabiliyoruz" dedi.

    Güzel havayı görenler, Belgrad Ormanı na akın etti #3

    Güzel havayı görenler, Belgrad Ormanı na akın etti #4

    Güzel havayı görenler, Belgrad Ormanı na akın etti #5

    Güzel havayı görenler, Belgrad Ormanı na akın etti #6

    Güzel havayı görenler, Belgrad Ormanı na akın etti #7


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