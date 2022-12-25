Güzellik salonlarına para dökmeyin! İstenmeyen tüylere bu 3 yöntemle “elveda” deyin…

Çoğu kadınların öz güvenini sarsan istenmeyen tüylere artık veda edebilirsiniz. Evde doğal olarak hazırlanan bu 3 yöntem sizi istenmeyen tüylerden kurtaracak.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda çoğu zaman sorun haline gelen istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu çok basit.

Özellikle kadınlarda özgüven eksikliğine sebep olabilecek istenmeyen tüyler için güzellik salonlarına gitmenize gerek kalmadı.

Tüylerinizi aldırmak için tonlarca para döken kişiler, bu doğal çözümleri okuyunca çok sevinecek.

Kadınların çoğu tüylerden kurtulabilmek için lazer epilasyona gidiyor ya da ağda yaptırıyor. Hatta bazıları anlık kurtarıcı olan jiletten faydalanıyor.

Çoğu kişinin sorunu haline gelen istenmeyen tüylerden tek seferde kurtulmam mümkün değil. Ancak bu yöntemlerle yavaş yavaş tüyleriniz azalacak.

Zerdeçallı ham papaya ezmesi

Papaya içerisinde tüylerin büyümesini engelleyen papain enzimi bulunur. Zerdeçal ise antioksidan içerir bu sebeple hassas ciltler için en iyi sonucu alabilirsiniz. Tüylerin kalıcı olarak azalmasının en iyi yollarından biridir.

Uygulanışı:

Az miktarda papayayı hamur haline getirin. Üzerine 1-2 yemek kaşığı zerdeçal tozu ekleyin. İkiliyi bir macun haline getirin ve bölgeye uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra yıkayın. Bu işlemi düzenli olarak 2-3 ay boyunca haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Patates ve mercimek ezmesi

Patatesler asidik özelliğiyle bilinir. Bu özellik tüylerinizi aydınlatır ve tüy büyüme oranını azaltır. Mercimek ile birleştiğinde yan etkisi olmadan istenmeyen tüylerin azalmasına yardımcı olacaktır.

Uygulanışı:

Bir bardak mercimeği suya koyun ve bir gece bekletin. Ertesi gün macun haline gelinceye kadar ezin. Bir patatesi rendeleyin ve temiz bir bezle suyunu çıkarın. Ezilen mercimekle rendelenen patatesi karıştırın, üzerine bir yemek kaşığı bal ve limon ekleyin. Bu karışımı bölgeye sürün ve 20 dakika bekledikten sonra parmaklarınızla ovalayarak yıkayın. Bu karışım, istenmeyen tüyleri doğal yolla kalıcı olarak çıkarmanın en iyi yollarından biridir.

Mısır nişastası ve yumurta

Yumurta, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde cildi besleyici özellikler içerir. Mısır nişastası ve şeker tüyleri, ölü cilt hücrelerini temizlemeye yardımcı olur.

Uygulanışı:

Bir yumurtanın sarısını beyazından ayırın. Yumurtanın beyazına bir çay kaşığı mısır nişastası ve şeker ekleyin. Karışımı bölgeye sürün ve yaklaşık 20-30 dakika bekleyin. Ardından maskeyi soyun ve hafifçe bölgeyi kurulayın. Düzenli uygulandığında istenmeyen tüylerin azaldığını fark edeceksiniz.