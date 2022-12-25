Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.252
-0.24%
BTXN Coin
6.54
-2.53%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Güzellik salonlarına para dökmeyin! İstenmeyen tüylere bu 3 yöntemle “elveda” deyin…

    Çoğu kadınların öz güvenini sarsan istenmeyen tüylere artık veda edebilirsiniz. Evde doğal olarak hazırlanan bu 3 yöntem sizi istenmeyen tüylerden kurtaracak.
    • 25.12.2022 - 16:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Güzellik salonlarına para dökmeyin! İstenmeyen tüylere bu 3 yöntemle “elveda” deyin…

    Hem erkeklerde hem de kadınlarda çoğu zaman sorun haline gelen istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu çok basit.

    Özellikle kadınlarda özgüven eksikliğine sebep olabilecek istenmeyen tüyler için güzellik salonlarına gitmenize gerek kalmadı.

    Tüylerinizi aldırmak için tonlarca para döken kişiler, bu doğal çözümleri okuyunca çok sevinecek.

    Kadınların çoğu tüylerden kurtulabilmek için lazer epilasyona gidiyor ya da ağda yaptırıyor. Hatta bazıları anlık kurtarıcı olan jiletten faydalanıyor.

    Çoğu kişinin sorunu haline gelen istenmeyen tüylerden tek seferde kurtulmam mümkün değil. Ancak bu yöntemlerle yavaş yavaş tüyleriniz azalacak.

    Zerdeçallı ham papaya ezmesi

    Papaya içerisinde tüylerin büyümesini engelleyen papain enzimi bulunur. Zerdeçal ise antioksidan içerir bu sebeple hassas ciltler için en iyi sonucu alabilirsiniz. Tüylerin kalıcı olarak azalmasının en iyi yollarından biridir.

    Uygulanışı:

    Az miktarda papayayı hamur haline getirin. Üzerine 1-2 yemek kaşığı zerdeçal tozu ekleyin. İkiliyi bir macun haline getirin ve bölgeye uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra yıkayın. Bu işlemi düzenli olarak 2-3 ay boyunca haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

    Güzellik salonlarına para dökmeyin! İstenmeyen tüylere bu 3 yöntemle “elveda” deyin… #1

    Patates ve mercimek ezmesi

    Patatesler asidik özelliğiyle bilinir. Bu özellik tüylerinizi aydınlatır ve tüy büyüme oranını azaltır. Mercimek ile birleştiğinde yan etkisi olmadan istenmeyen tüylerin azalmasına yardımcı olacaktır.

    Uygulanışı:

    Bir bardak mercimeği suya koyun ve bir gece bekletin. Ertesi gün macun haline gelinceye kadar ezin. Bir patatesi rendeleyin ve temiz bir bezle suyunu çıkarın. Ezilen mercimekle rendelenen patatesi karıştırın, üzerine bir yemek kaşığı bal ve limon ekleyin. Bu karışımı bölgeye sürün ve 20 dakika bekledikten sonra parmaklarınızla ovalayarak yıkayın. Bu karışım, istenmeyen tüyleri doğal yolla kalıcı olarak çıkarmanın en iyi yollarından biridir.

    Güzellik salonlarına para dökmeyin! İstenmeyen tüylere bu 3 yöntemle “elveda” deyin… #2

    Mısır nişastası ve yumurta

    Yumurta, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde cildi besleyici özellikler içerir. Mısır nişastası ve şeker tüyleri, ölü cilt hücrelerini temizlemeye yardımcı olur.

    Uygulanışı:

    Bir yumurtanın sarısını beyazından ayırın. Yumurtanın beyazına bir çay kaşığı mısır nişastası ve şeker ekleyin. Karışımı bölgeye sürün ve yaklaşık 20-30 dakika bekleyin. Ardından maskeyi soyun ve hafifçe bölgeyi kurulayın. Düzenli uygulandığında istenmeyen tüylerin azaldığını fark edeceksiniz.

    Güzellik salonlarına para dökmeyin! İstenmeyen tüylere bu 3 yöntemle “elveda” deyin… #3


    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekimleri ne zaman?
    Gündem

    TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekimleri ne zaman?

    Görüş Bildir