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Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti
1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 29.03.2021 - 10:13
- Güncelleme : 29.03.2021 - 10:35
Usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti.
1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayata veda etti.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.