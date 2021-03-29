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    Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

    1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 10:35
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    Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti

    Usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti.

    1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayata veda etti.

    BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

    Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

    Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti #1

    Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti #2

    Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti #3

    Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti #4

    Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti #5

    FAZIL ENDER UZUN BİYOGRAFİSİ

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