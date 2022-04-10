Hacca gitmek ve bu kutsal görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, pandemi dönemi sonrası 2022 yılına ilişkin başvuruları merak etmeye ve araştırmaya başladı.

Hayatımıza 2020 yılında koronavirüs salgını, değiştirici ve her anlamda da dönüştürücü etkilere neden oldu.

Koronavirüs nedeniyle değişen kurallar, kısıtlanan seyahatler ve hayatımıza giren yeni alışkanlıklar oldu.

Bu değişen kurallar ve kısıtlanan seyahatlerin başında ise her yıl yapılan hac ve umre ziyaretleri geldi.

Hac ve umre ziyaretlerinin kısıtlanması hatta gerçekleştirilememesi, Müslümanları üzen konular arasında yer aldı.

2022 yılına gelinmesiyle birlikte salgın çerçevesinde alınan kurallar gevşetilirken, hac başvuruları gündeme getirildi.

Bu kapsamda hacca gitmek isteyenler, "Hac başvuruları başladı mı 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Hac başvuruları başladı mı 2022? İşte detaylar...

2022 Hac başvuruları başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir.

Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceği açıklandı. Aynı açıklamada, 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabilecekleri belirtildi.