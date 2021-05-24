Hac genelgesi 2021: Pandemide hac kuralları ve tedbirleri nelerdir?

Suudi Arabistan yetkililerince yayımlanan 9 sayfalık Hac genelgesi ile, pandemi döneminde Hacca gidecek Müslümanların uyması gereken kuralları açıkladı. Peki koronavirüs hac kuralları nelerdir?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada ise, bu yıl yapılacak olan hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeni ile özel koşullar altında düzenleneceği duyurdu.

Suudi Arabistan tarafından yayınlanan 9 sayfalık genelge ile hac ibadeti ve hacı adayları ile ilgili kurallar belli oldu.

Hacı adaylarının uyması gereken zorunluluk ve şartlar merak ediliyor. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar, genelgenin detaylarını araştırıyor.

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PANDEMİDE HACCA GİTME ŞARTLARI VE TEDBİRLERİ

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, bu sene yapılacak hac ibadetinin Kovid-19 salgını sebebiyle özel koşullar altında yapılacağı bildirilmişti.

Yapılan bildiride, hac ibadetinin hacı adaylarının güvenliğini ve sağlığını koruyacak önlemler altında ve güvenli bir ortamda yapılacağı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan’ın yayınladığı 9 sayfalık genelge ile hacı adayları ve hac ibadetine ilişkin kurallar açıklandı.

KONTENJAN

Yayınlanan genelge ile birlikte bu yıl yapılacak hac ibadeti için yabancı ve yerli hacıları da içeren yalnızca 60 bin kişilik kontenjan hazırlandığı, yurt dışından 45 bin, yurt içinden ise 15 bin hacı adayının ise kabul edileceği açıklandı.

Kabul edilecek hacı adaylarının 18-60 yaş arasında olması gerektiği belirtilirken gelecek hacı adaylarının sağlıklı kişiler olması gerektiği kaydedildi. Bu kapsamda hac ziyareti öncesinde hacı adaylarının, son 6 ayda herhangi bir hastalık sebebiyle hastanede yatmamış olması, resmi kurumların sağladığı aşır kartıyla Kovid-19 aşısı olduklarını kanıtlamaları gerektiği açıklandı.

COVİD-19 AŞISI

Hacı adayının yaptırdığı Covid-19 aşısının, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından kabul gören aşılardan biri olması gerektiği aktarıldı.

Genelgede, 13 Mayıs’a kadar aşının 1’inci dozu, Suudi Arabistan’a gelmeden önce ise aşının 2’nci dozunun yaptırılması gerektiği ifade edildi.

KARANTİNA KURALI

Yurt dışından hac ibadet için Suudi Arabistan’a gelecek adayların 3 gün karantinada kalma zorunluluğu belirlenirken, hacı adaylarının maske ve sosyal mesafe gibi tedbirler ile korunmaya devam edeceği dile getirildi.

Ayrıca yurt dışından gelen hacı adaylarına, PCR testleri yapılacağı belirtildi.

YEMEK HİZMETİ

Otellerde ve otel odalarında kalabalığın yaşanmasını önlemek için tedbirler uygulanacağı ifade edilirken, hacı adaylarının her birinin odalarına yemek hizmeti sunulacağı bildirildi. Bu önlem ile açık büfe ve yemekhanelerdeki kalabalığın engellenmesi amaçlandığı aktarıldı.

Öte yandan, hacı adaylarının bütün bagajlarının dezenfekte edileceği ve bu kapsamda personel görevlendirileceği açıklandı.

YOLCULUK

Yolculuk süresince her bir hacı adayına bir koltuk numarası tahsis edileceği belirtilirken, yolculuk esnasında hacı adaylarının ayakta durmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Ailelerin birlikte oturmasına izin verileceği aktarılan genelgede, otobüslerdeki yolcu sayısının toplam kapasitenin yüzde 50’sini geçmeyeceği belirtildi. Otobüslerde her bir hacı adayı arasında bir koltuğun boş bırakılacağı ifade edilen genelgede, yiyeceklerin ise yalnızca önceden paketlenmiş bir şekilde hacı adaylarına ikram edileceği belirtildi.

ŞEYTAN TAŞLAMA

Şeytan taşlama için hacı adaylarına organizatörler tarafından steril poşetlerde paketlenmiş taşlar verileceği aktarılırken şeytan taşlama bölgesine gidiş ve dönüşlerinde kişi sayının 50’yi geçmeyeceği ve her bir katta eşit sayıda hacı adayı olacağı bildirildi.

HALILAR KALDIRILACAK

Mescid-i Haram’da, Covid-19 pandemisi sebebi ile bütün halıların kaldırılacağı açıklanırken, sosyal mesafenin korunması amacıyla yerlere 2 metrelik aralıklarla etiketler yapıştırılacağı ifade edildi.