Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac tarihleri 2023

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bu seneki kurayı takip ediyor. Peki 2023 hac kurası ne zaman çekilecek? 2023 hac tarihleri nasıl? İşte detaylar...

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor...

Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak.

Hac hayalini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca Müslüman, her yıl bu tarihi dört gözle bekliyor.

Hacı olmayı bekleyenler, 2023 yılında yeni bir hac kurasının olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Peki 2023 Hac ve umre ne zaman yapılacak? 2023 Hac kuraları çekilecek mi, ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

2023 hac kurası ne zaman çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı henüz 2023 yılına ait hac kura tarihini açıklamadı. 2023 hac kuralarının kasım ayı ortası ve aralık ayı başı gibi yapılması bekleniyor.

2923 hac tarihleri

Bu sene hac ibadeti 26 Haziran Pazartesi başlayacak olup 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecektir.