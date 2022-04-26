Hac ve umre ne zaman, hac kurası olacak mı? Diyanet hac ve umre tarihleri 2022

Hac ve umre ne zaman, hac kurası olacak mı? Diyanet hac ve umre tarihleri 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milyonlarca Müslümanın merakla araştırdığı ''2022 Hac ve umre ne zaman?'' sorusuna yanıt verdi. İşte 2022 Hac ve umre tarihleri...

Suudi Arabistan, pandemi nedeniyle alınan önlemlar kapsamında iki yıldır Türkiye'den hac ve umre ziyareti kabul etmiyordu.

Bu yıl aşılamanın da etkisiyle koronavirüs salgınında büyük bir azalma görülünce Suudi Arabistan, kapılarını Türkiye'ye açtı.

Akabinde İslam'ın şartlarından biri olan hac ibadetini yerine getirmenin hayalini kuran milyonlarca Müslüman, hac ile ilgili yapılan açıklamalara odaklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, heyecanla beklenen 2022 hac ve umre tarihlerini duyurdu ve 2020 yılında kuraları çekilip gidemeyen hacıların bu yıl hacca gideceğini bildirdi.

Hacı olmayı bekleyen diğer Müslümanlar ise 2022 yılında yeni bir hac kurasının olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Peki 2022 Hac ve umre ne zaman yapılacak? 2022 Hac kuraları çekilecek mi, kontenjanlar belli oldu mu? İşte 2022 Diyanet hac ve umre tarihleri...

2022 Hac kurası olacak mı?

2022 yılı için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı, hac yolcularının tespitinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, 2020 yılında yapılan Hac kurası bu yıl için geçerli olacak. 2020 yılında kısıtlamalar sebebiyle hacca gidemeyen vatandaşlar, ibadetlerini bu yıl yerine getirebilecek.

2022 Hac ve umre ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı hac ve umre tarihlerini açıkladı. Buna göre hac ibadeti, 7 Haziran 2022 tarihinde, şevval ayı umre turları ise 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak.

Diyanet İşleri hac açıklaması

2022 yılı umreye ilişkin olarak;

Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi,

Umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.

2022 yılı haccına ilişkin olarak;

2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi,

Kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının, 25 Nisan-4 Mayıs arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması,

65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi,

65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların;

Talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi,

2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

Hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır denildi.