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    Hac yolculuğu için İngiltere'den yola çıkan Iraklı, Mersin'e ulaştı

    Geçtiğimiz ağustos ayında yola çıkan şahıs, yürüyerek Mekke'ye ulaşmayı hedefliyor. İngiltere'den yürümeye başlayan adam, Mersin'de ilçe başkanı tarafından karşılandı.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 18:04
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    Hac yolculuğu için İngiltere'den yola çıkan Iraklı, Mersin'e ulaştı

    Hac yolculuğu için geçen yıl ağustos ayında yola çıkan Iraklı Adam Muhammed, malzemelerini taşımak için kullandığı üç tekerlekli aracını iterek yolculuğunu sürdürüyor. Sırbistan'da bulduğu ve 'Charlie' adını verdiği köpeğin de yolculuğuna eşlik ettiği Muhammed, Mersin Silifke'de mola verdi.

    AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt tarafından karşılanan Muhammed'e, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

    RÜYASININ ARDINDAN YOLA ÇIKTI

    Muhammed, gazetecilere, rüyasında Mekke'ye yürüyerek yola çıktığını gördüğü için bu yolculuğa başladığını kaydetti.

    Sonraki durağının Adana olacağını belirten Muhammed, Mekke'ye ulaştığında hac vazifesini yerine getirmek istediğini aktardı.

    Hac yolculuğu için İngiltere den yola çıkan Iraklı, Mersin e ulaştı #1

    "VARDIĞI ZAMAN YARDIMLAŞTIKLARINA HAYIR DUASI EDECEK"

    Adam Muhammed'e yolculuğunun bir kısmında eşlik eden Mehmet Dikme de el arabasını itmede yardımcı olduğunu anlatarak, "Kabe'ye vardığı zaman yardımlaştıklarına hayır duası edecek. Allah kısmet ederse hac vazifesini yerine getirecek, oraya varmadan da sahiplendiği köpeğini İngiltere'deki ailesine gönderecek." dedi.

    SİLİFKE'DE MİSAFİR EDİLECEK

    AK Parti İlçe Başkanı Kurt da İngiltere’den Mekke’ye yola çıkan Adam Muhammed’i Silifke’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, iyi yolcuklar diledi.

    Hac yolculuğu için İngiltere den yola çıkan Iraklı, Mersin e ulaştı #2


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