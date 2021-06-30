Hacca neden Kurban Bayramı'nda gidilir? Kurban haccına dair detaylar..

Hac aylarının Kurban Bayramı'na denk gelme nedeni araştırılırken, bu sene koronavirüs tedbirleri nedeniyle Suudi Hac Bakanlığı ülke dışından aday kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl haca sınırlı sayıda kişi kabul edilirken, bu sene yine korona nedeniyle ülke dışından hacı adayların alınmayacağı Suudi Hac Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bu açıklamanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, COVID-19 salgını sebebiyle bu sene de hac ibadeti için sadece Suudi Arabistan'da yaşayan sınırlı sayıdaki hacı adayına izin verileceğini açıkladı. Bu karar sebebiyle 2021 yılı hac döneminde diğer ülkeler gibi ülkemizden de hac ibadeti için kutsal topraklara hacı adayı kabul edilmeyecektir. Konu ile alakalı detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

Bu gelişmelerin üzerine, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve adayların bu kurban haca gidemeyecek olmamaları hüzünlendirirken, hacın neden Kurban Bayramı'na getirildiği merak edilmeye başlandı.

Peki, hacca neden Kurban Bayramı'nda gidilir? İşte merak edilen sorunun detayları..

HACA NEDEN KURBAN BAYRAMI'NDA GİDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Hacca neden Kurban Bayramı'nda gidilir?" sorusuna ilişkin bir açıklama yayınlayarak, vatandaşları detaylı olarak bilgilendirdi. İşte o açıklama;

"Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilka’de aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menâsikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır. Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur.

Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise, cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz."

ZİLHİCCE NEDİR?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı Zilhicce'dir. Hac ibadeti bu ayda yapılır. Mübarek Aylar'ın ikincisi olan Zilhicce'de haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti yerine getirilir.