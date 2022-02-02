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- Hacet namazı nedir, nasıl kılınır?
Hacet namazı nedir, nasıl kılınır?
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 14:16
- Güncelleme : 02.02.2022 - 14:36
Rahmet ve mağfiret mevsimi olan üç aylarda dua etmek hacet namazı kılmak, müminin yenilenmesi açısından birer vesiledir. Kul isteyeceği şey için iki rekat namaz kılıp dua edebilir. Bu namaz Hacet namazıdır.
Bir Müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur.
Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin:
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
(“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”) (Tirmizî)
Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha Suresi'nden sonra üç defa Ayetü’l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs surelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar.
2 REKATLIK HACET NAMAZININ KILINIŞI
1. Rekat
- "Niyet ettim Allah rızası için Hâcet Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.
- "Allahu Ekber" diyerek tekbir alır ve namaza başlarız.
- Sübhaneke'yi okuruz.
- Euzü besmele çekeriz.
- Fatiha okuruz.
- Kur'an'dan en az üç ayet ya da üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz.
- Ruku'ya gideriz.
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2. Rekat
- Ayağa kalkarak kıyama dururuz
- Besmele çekeriz.
- Fatiha okuruz.
- Kur'an'dan en az üç ayet ya da üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz.
- Ruku'ya gideriz.
- Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
- Oturarak Ettahiyyatü ve Allahumme salli, Barik, Rabbena dualarını okuruz.
- "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
- Namazdan sonra yukarıdaki hacet namazı duasını okuruz.