Hakiki mümin her şeyi ilk olarak Rabbinden temenni eder. Bunun başta dua etmek olmak üzere çeşitli yolları vardır. Bunlardan birisi Hacet namazıdır. Peki Hacet namazı nedir? Nasıl kılınır?

Rahmet ve mağfiret mevsimi olan üç aylarda dua etmek hacet namazı kılmak, müminin yenilenmesi açısından birer vesiledir. Kul isteyeceği şey için iki rekat namaz kılıp dua edebilir. Bu namaz Hacet namazıdır.

Bir Müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur.

Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin: