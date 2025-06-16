Hacizli araç kurnazlığı: Değerli parçaları söküp kendilerini ihbar ediyorlar

İHA

Yedieminde akılalmaz bir taktik ortaya çıkartıldı.

Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı.

Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar, hatta direksiyonu dahi sökülen araçları sokağa bırakan sürücüler, kendileri ya da dolaylı yollarla şüpheli araç ihbarında bulunuyor.

TÜM DEĞERLİ PARÇALARI SÖKÜP SATIYORLAR

Polis ihbarın belirtildiği adrese gelip yaptığı incelemede aracın yakalama hacizli olduğunu belirleyince araç yediemin otoparkına kaldırılıyor. Araçlarını geri almaya gücü olmayan sürücüler, sökülen parçaları satıp kâr sağlıyor ya da düzenlenen ihalede değerinin altında tekrar geri almaya çalışıyor.

ŞÜPHELİ ARAÇ İHBARI

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bazı yakalama haciz şehri bulunan araçların sahiplerinin aracı yakalattırmadan önce sanayiye götürdüğünü belirterek, "Bütün değerli aksamlarını söktürüyorlar ardından 112'yi arayıp şüpheli araç ihbarında bulunuyorlar. Polis gelip şaseden sorgulamasını yapıyor ve üzerinde yakalama haciz var ve mecbur otoparka bağlanıyor." dedi.

"ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Sürücünün borcu ödeyecek gücü olmayınca farklı yöntemlere başvurduğunu kaydeden Topçu, "Kişi bunu borcunu ödeyemeyeceğini biliyor ve arabadan ne kurtarırsa kâr olarak görüyor. Bir de ihaleden tekrar kendisi alabilmek için aracı boş vaziyette teslim ediyorlar, daha sonra söktüklerini takıyorlar.

Buna bir önlem alınması lazım. Boş bir araç bu şekilde yapılıyorsa bunun denetimi çok sıkı olmalı. Eğer yapılamıyorsa da bu araçları hurda olarak değerlendirilmesi ve trafiğe çıkmaması gerekiyor. O zaman kimse bu işe yönelmez." ifadelerini kullandı.