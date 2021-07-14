Hafıza 15 Temmuz: 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? Ziyaret saatleri ve ücreti 2021

Hafıza 15 Temmuz: 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? Ziyaret saatleri ve ücreti 2021

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde Hafıza 15 Temmuz müzesini ziyaret etmek isteyenler, konumu, ziyaretçi saatleri ve ücretlerine dair araştırmalara başladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde hafızlarını tazelemek ve o mücadele gününü hatırlamak isteyenlerin gitmek istediği "Hafıza 15 Temmuz" müzesi nerede merak ediliyor.

15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alan müze, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa edildi.

Darbe gecesi gösterilen destansı direnişin tüm yönleriyle anlatılacağı müzede 251 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılıyor.

15 Temmuz’la beraber Türkiye ve dünyadaki darbeler, sömürgeler ve kolonilerin anlatıldığı merkez ziyaretçilere, askeri vesayet ile sömürgecilik tarihi üzerine de bir anlatı sunuyor. Kısa zamanda büyük ilgi gören Hafıza 15 Temmuz, haftanın 6 günü İstanbulluları ve yolu İstanbul’a düşen herkesi bekliyor

15 Temmuz müzesi nerede, kaça kadar açık, ücretli mi? Hafıza 15 Temmuz müzesine nasıl gidilir? soruları araştırılıyor.

İşte merak edilen tüm detaylar...

15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması beklenen müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler yer alıyor.

Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor. Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.

Müzede darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılacak. Darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar da sergileniyor.

HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİNE NASIL GİDİLİR?

Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor. Aynı zamanda birçok otobüste bu duraktan geçiyor. Otobüs güzergahını kullanmak isteyenlerin İETT'nin sitesini incelemesi gerekiyor.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜNDEN GEÇEN İETT HATLARI





15 TEMMUZ HAFIZA MÜZESİ ZİYARET SAATLERİ 2021

Müze ziyaret saatleri resmi sitede belirtildiği üzere şu şekildedir:

SALI – ÇARŞAMBA – PERŞEMBE – CUMA – CUMARTESİ – PAZAR

09.30 – 17.30

(Kapı Kapanış 17:00)

Hafıza 15 Temmuz, Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır.

15 TEMMUZ MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ

Hafıza 15 Temmuz Müzesi, ücretsiz olarak ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır.