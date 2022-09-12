Hafızanın güçlenmesi ve zihin açıklığı için okunacak dualar

2022-2023 eğitim öğretim yılı için ziller bugün çaldı. Anne babalar çocuklarını okula dualarla yolladı. Peki çocuklarımıza zihin açıklığı için hangi duaları okumalıyız? Tüm detaylarıyla bu haberde...

Müslüman, her türlü ihtiyaç ve isteği için gerekli çalışmaları yapıp, sebeplere sarılmanın yanı sıra Allah’a dua edip isteğini arz eder.

Hafızayı güçlendirmek, zihnini açmak, unutkanlıktan kurtulmak için de bilimin öngördüğü zihnî egzersizleri ve benzeri faaliyetleri yaptığı gibi, Allah’a dua etmekten de geri durmaz. Peki zihin açıklığı için hangi şekilde dua edilmeli ? İşte hafızamızın güçlenmesi ve zihnimizin açılması için okumamız gereken dualar...

Zihin açıklığı için okunacak dualar

Aslında Kur'an okumak, başlı başına hafızayı güçlendiren bir ibadettir. Kur'an okuyan insanların ezber kabiliyeti çok kuvvetli olur, zihinleri açık olur ve hafızaları da kuvvetlenir. Bunun yanı sıra hafızayı güçlendiren bazı dualar da bulunur. Hatta Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bile zihin açıklığı için dualar mevcuttur.

İsra Suresi 80. ayette, sınavlara girerken ve her türlü ihtiyaç için okunacak bir dua vardır.

"De ki: “Yâ Rabbi! (Hicretle gireceğim yere) beni doğruluk (ve hoşnutluk) üzere dahil et. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk (ve hoşnutluk) çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet (iktidar) ver.”

Taha Suresi 25-28. ayetlerde de yine zihin açıklığı için okunacak dualar vardır.

“Rabbim! Benim gönlüme genişlik ver.”

26-27-28. “Benim işimi kolaylaştır, dilimden de (şu) düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.”

Başarı duası

"Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin. Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr."

Anlamı:

"Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim!Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir."

Başka bir dua:

"Ya Rabbi, bize peygamberlere lütfettiğin hafızaya benzer bir hafıza nebilere lütfettiğin ilhama benzer bir ilham gücü ve velilere lütfettiğin anlayışa benzer bir anlayış nasip et."

Kuvvetli başarı duası:

'Allahümme inni es'elükes-sebate fil-emri ve es'elü azimete'r-ruşdi. Ve

es'elüke şükra ni'metike ve husne'ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri mata lemü. Ve es'elüke min hayri ma ta'lemü. Ve estağfiruke mimma ta'lemü. İnneke ente'allamü'l-guyub.'

Kuvvetli başarı duası Türkçe anlamı

'Allah'ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum.

Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyiistiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum.

Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütünhayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. Şüphesiz Sen gayıpları bilensin.'