Hafızlık Tespit Sınavı sonuç sorgulama 2022: Hafızlık sonuçları açıklandı mı?

10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları için gözler ekranlara çevrildi. Peki hafızlık sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...

Hafız adaylarının heyecanlı bekleyişinde sona gelindi.

10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları için açıklama yapılmıştı.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, 2022 Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları şubat ayında ilan edilecekti.

11 Şubat Cuma itibariyle gözler sonuç ekranlarına çevrilmiş durumda. Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır soruları gündemde yer alıyor.

Peki Diyanet hafızlık sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı 2022...

2022 HAFIZLIK TESPİT SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 11 Şubat 2022 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanığı Bilgi Yönetim Sistemi aracılığıyla "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

HAFIZLIK BELGESİ 2022

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.