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Hafta başı, sıcaklıklar yükselecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 19.11.2021 - 18:50
Türkiye'de soğuk havalar sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahminlerini açıkladı.
SICAKLIKLARIN HAFTA BAŞI ARTMASI BEKLENİYOR
Buna göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
YAĞIŞLI HAVA, HAFTA SONU BOYUNCA DEVAM EDECEK
Cuma günü görülen yağışlı havanın hafta sonu da devam edeceği açıklaması yapılmıştı.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ