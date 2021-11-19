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    Hafta başı, sıcaklıklar yükselecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 18:50
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    Hafta başı, sıcaklıklar yükselecek

    Türkiye'de soğuk havalar sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahminlerini açıkladı.

    SICAKLIKLARIN HAFTA BAŞI ARTMASI BEKLENİYOR

    Buna göre, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    YAĞIŞLI HAVA, HAFTA SONU BOYUNCA DEVAM EDECEK

    Cuma günü görülen yağışlı havanın hafta sonu da devam edeceği açıklaması yapılmıştı.

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

    Hafta başı, sıcaklıklar yükselecek #1

    Hafta başı, sıcaklıklar yükselecek #2

    Hafta başı, sıcaklıklar yükselecek #3

    Hafta başı, sıcaklıklar yükselecek #4

    Hafta başı, sıcaklıklar yükselecek #5

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