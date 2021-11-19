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Hafta başı, sıcaklıklar yükselecek

Hafta başı, sıcaklıklar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.