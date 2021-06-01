Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesinin ardından hafta içi sokağa çıkma yasağına dair detaylar araştırılıyor. Peki hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmadığı konusu milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor.

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını kamuoyuna duyurdu.

Ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bu genelgeyle birlikte Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, devam mı? sorusu yanıt buldu.

Peki Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yeni hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 2021

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Hafta içi sokağa çıkma yasağının saatleri mi değişti yoksa kaldırıldı mı sorusu, en çok merak edilen konular arasındaydı.

Kabine Toplantısı sonrası tüm Türkiye'nin merakla beklediği Haziran ayı normalleşme adımlarını madde madde açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soruya da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinin kaldırılmadığını ve değiştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ''Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri'' Genelgesi'nde, hafta içi uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar yer aldı.

Yeni genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.