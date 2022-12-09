Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Bölge bölge son durum

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Bölge bölge son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bunun üzerine, "Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?" sorusu arama motorlarındaki yerini aldı.

Aralık ayına gelinmesiyle birlikte, pastırma sıcakları yerini yağmurlu ve soğuk bir havaya bıraktı. Kar yağışı yüksek kesimlerde ve doğuda gerçekleşirken, batı ise yağmurun etkisi altına girdi.

Soğuk hava ve yağmur ile birlikte vatandaşlar, yaptıkları planlarda aksamalar yaşamaya başladı. Bazıları sabah açan havaya kanıp, şemsiyesiz dışarı çıktı.

Ancak aralık ayı boyunca karın da etkisini göstereceğini düşünerek, dışarı çıkarken hazırlıklı olmak gerekiyor.

Bu kapsamda da Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava raporunu açıkladı.Bu rapora bakarak dışarı çıkmak daha yerinde olacaktır.

Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Bölge bölge son durum...

Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Lodosla birlikte yurdun batısındaki sıcaklık artıyor.

Yağmur geçişlerinin görülebileceği İstanbul'da hafta sonu kuvvetli lodosun etkisiyle sıcaklık artacak. Ankara'daysa ayaz hafifliyor, sıcaklık 13 derece civarlarında seyredecek. Havanın kapalı olduğu İzmir'de pazar günü yağmur ve lodos şiddetlenecek. Bursa ve Antalya'da ise hava bulutlu geçecek.

Marmara'da lodosun etkisiyle sıcaklık 20 dereceye yaklaştı. Hafta sonu daha da ılık geçecek. Bölge genelinde lodosla gelen kısa süreli ve hafif yağmur görülebilir.

Ege kıyılarında lodos hafta sonu şiddetlenecek. Özellikle pazar günü rüzgarın hızı fırtına seviyesine çıkacak.

Güneydeki hafif yağışlar ara verdi. Karadeniz'de lodos mevsimine göre ılık. Doğu Anadolu'daysa pus ve kuvvetli ayaz 3 gün sürecek.