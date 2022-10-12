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- Hafta sonu sağanak yağış etkili olacak
Hafta sonu sağanak yağış etkili olacak
- 12.10.2022 - 18:10
- Güncelleme : 12.10.2022 - 19:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı.
Rapora göre önümüzdeki hafta sonundan itibaren yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Özellikle hafta sonu tüm yurtta etkili olması beklenen yağış, 14 Ekim Cuma gününden itibaren İç Anadolu Bölgesinin bazı yerleri hariç yurdun genelinde yüzünü gösterecek.
Yurt genelinde etkili olacak
Sağanak yağışların hafta sonundan itibaren, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illeri başta olmak üzere yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sağanak yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gök gürültülü şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sel ve su baskınlarına karşı uyarı
Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara, sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.
Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklık
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27