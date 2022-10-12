Hafta sonu sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, bu hafta sonundan itibaren sağanak yağışların yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı.

Rapora göre önümüzdeki hafta sonundan itibaren yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Özellikle hafta sonu tüm yurtta etkili olması beklenen yağış, 14 Ekim Cuma gününden itibaren İç Anadolu Bölgesinin bazı yerleri hariç yurdun genelinde yüzünü gösterecek.

Yurt genelinde etkili olacak

Sağanak yağışların hafta sonundan itibaren, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illeri başta olmak üzere yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sağanak yağışların, Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gök gürültülü şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarı

Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara, sel ve su taşkınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra eseceği bekleniyor.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklık

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27