Hafta sonu yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Hafta sonu yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Havaların bir sıcak bir soğuk olmasının ardından hafta sonu plan yapmak isteyenler, "Hafta sonu yağmur var mı, hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

Mart ve Nisan ayının soğuk geçmesi, Mayıs ayının ise beklenildiği kadar sıcak olmaması vatandaşların yaza dair olan umutlarını bitirmeye başladı.

Mayıs ayı ile birlikte sıcak havanın tadını çıkarıp, denize girmek isteyenler yağmurla karşı karşıya geldi.

Ramazan Bayramı'nı yine rüzgarlı bir havada geçirenler, hafta sonu plan yapmadan önce hava durumuna bakmaya başladı.

Yaklaşan hafta sonu için plan yapmak isteyenler, "Hafta sonu yağmur var mı, hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Hafta sonu yağmur var mı, hava nasıl olacak? İşte yanıtı...

Hafta sonu yağmur var mı, hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında olduğuna işaret eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, "Cuma ve hafta sonunda da yurt genelinde serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdu etkilemeye devam etmesini bekliyoruz.

Hava sıcaklığı yarın ve hafta sonu itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Ancak hafta başından itibaren sıcaklıklarda yurdun batı kesimlerinde başlamak üzere bir artış bekliyoruz.

Kademeli olacak artış ile sıcaklıkların mevsim normallerine doğru yükselmesini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak beklentisi olduğunu aktaran Koç, bu yağışların Bartın, Kastamonu, Karabük, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak'ta etkili olacağını dile getirdi.

Koç, kuvvetli yağışların meydana getireceği sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu. Koç, hafta sonunda yağışların, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde olacağını aktardı.